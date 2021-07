STIŽU NAJVIŠI EVROPSKI ZVANIČNICI: Predsednik Vučić najavio potpisivanje ugovora o izgradnji prve deonice brze pruge Beograd-Niš

DO kraja septembra

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je večeras da će za manje od dva meseca biti potpisan ugovor za izgradnju prve deonice brze pruge Beograd-Niš.

''To ćemo da uradimo, ja se nadam, u prisustvu najviših evropskih zvaničnika. Pre kraja septembra, mislim 29, 30. septembra očekujem potpisivanje ugovora za prvu deonicu brze pruge Beograd-Niš, gde će vozovi da idu između 160 i 200 kilometara na sat. Gde će put od Beograda do Niša sa stajanjima na stanicama trajati dva i po sata, a ja mislim i manje od dva i po sata. Biće bolje nego automobilom da idete od centra Beograda do centra Niša'', rekao je predsednik za nišku televiziju Belami.

Biće uspostavljen, kako je dodao, brži, bolji i udobniji saobraćaj.

Vučić je rekao da će poslednji pragovi na brzoj pruzi Beograd-Novi Sad kod Sremskih Karlovaca biti postavljeni do kraja oktobra ili novembra, nakon čega će se preći na radove na signalizaciji.

''Neka sve radimo još dva, tri meseca, sve testove da uradimo na 200 kilometara na sat i da sve prođe kako treba, pa da u februaru idemo od Beograda do Novog Sada pola sata. . . To je brže nego Berlin - Hamburg što traje sat vremena. To je druga zemlja, druga Srbija'', istakao je predsednik.

Vučić je podsetio da su za pomenutu deonicu kupljeni najbolji švajcarski vagoni, koji su plaćeni 700 miliona evra.

''Dabl-deker kompozicije, najurednije i najlepše u svetu, lepše od francuskih Te-Že-Vea, lepše od svega. To će da bude u Srbiji'', naglasio je predsednik.

Vučić je rekao da je ponosan na to što smo u Srbiji uspeli da promenimo, kao i da je znao da će kada je krenuo u reforme naići na negodovanje ljudi, ali i da je to bio jedini lek, jer se, kako je naveo, ''rak ne leči aspirinom i andolom, već najtežim lekovima, hemioterapijom, hrabrošću i odlučnošću''.

Podsetio je da smo za samo osam godina uvećali BDP za više od 55 odsto, kao i da je minimalac 2012. godine bio 159, a da se planira da ovu godinu završimo sa 300 evra, što je uvećanje za gotovo 100 odsto.

''Možete da me volite ili da me nevolite, ali ovo su činjenice'', rekao je predsednik.

''Ako nam je prosečna plata u Srbiji danas 556 evra u martu, mi smo računali da će nam biti krajem marta 612 evra. U Beogradu će biti 770 evra, u Beogradu je danas prosečna neto plata 702 evra'', naglasio je Vučić.

Na ptanje kakva će biti situacija u Nišu, Vučić je odgovorio da će u tom gradu primanja biti preko proseka, upravo zbog industrije.

Dodao je da je u prve dve godine mandata dolazio stalno u Niš jer je razumeo da taj grad mora da bude faktor razvoja juga Srbije, podsećajući da je Niš sada postao glavna raskrsnica, pre svega zbog izgradnje auto-puteva.

(Kurir.rs/Tanjug)