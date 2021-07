SA KURTIJEM SE NE MOŽE DOGOVORITI NI KOJI JE DAN DANAS: Predsednik Vučić detaljno o mučnom sastanku u Briselu

Predsednik Aleksandar Vučić rekao je da Albance ne interesuje da pruže bilo kakav odgovor i da je sa Aljbinom Kurtijem nemoguće dogovoriti se ni koji je dan danas. Naglasio je da će Beograd biti uz svoje ljude na KiM i da će deliti njihovu sudbinu.

Aleksandar Vučić je, govoreći u Dnevniku RTS iz Brisela, rekao da je Aljbin Kurti tokom današnjeg sastanka isticao da je Srbija počinila trostruki genocid nad Albancima i da Srbija treba da se suoči sa prošlošću.

- Sem činjenice da su Dačić i Odalović Miloševićevi zločinci, a ja pravni savetnik Šešelja, to je ono sa čim su došli. Suština je u trostrukom genocidu nad njima, 1878, nisam razumeo da li je mislio na Drugi svetski rat kada su bili preko Bali Kombatar nacističkog pokreta deo SS jedinica, a treći je 1999, pošto je naglasio je da to samo poslednji u tom in continuum genocida koje je Srbija počinila - rekao je predsednik.

Ono što ga najviše brine je to što su, kaže, odbili da potpišu tri predloga koje je EU dala, a među kojima i intenzifikovanje rada na pronalasku nestalih osoba i uzdržavanje od akcija na terenu koje bi mogle da prouzrokuju nestabilnost, probleme, nesigurnost, ugrožavanje mira.

- To su predlozi EU, unapred pripremljeni i mi smo se saglasili od prve do treće tačke, od A do Š, oni nisu hteli da prihvate ništa, insistirali na suočavanju sa prošlošću, pozivali se na Natašu Kandić, Nenada Čanka, Dušana Mihiajlovića i govorili da svi moramo da odgovaramo i kad Srbija prihvati da je počinila mnogo genocida nad Albancima, da tek onda može da se razgovara o budućnosti iako su opominjani od predstavnika EU da treba da se priča o budućnosti, on je rekao da ne može da se priča o budućnosti ako se ne raskrsti sa prošlošću - naveo je predsednik.

Kada je reč o spisku od 80 incidenata počinjenih nad Srbima od početka ove godine, koji je predstavljen u Briselu, Vučić kaže da Albanci nisu ništa rekli i da ih to ne zanima.

- Dostavili smo i na engleskom jeziku našim evropskim medijatorima, pokazali fotografije, i prebijenog dečaka Nikole Perića i Ranka Bacića i slučaj Dragice Gašić i sve što se dešavalo, pogrdne grafite na crkvi u Prištini i predstavili taksativno incidente u kojima su uglavnom Srbi žrtve ili srpski sakralni objekti. Na to nema odgovora, to ih ne zanima, šta god kažete, oni kažu ne, ne, vi ste počinili genocid 1878, godine kada je Srbija dobila nezavisnost na Berlinskom kongresu, i optužuju nas za period od tad do 1884. i doneli dela dvojice albanski autora o tome. Kada smo ih upoznali sa radom Nusret Plana i pokazali da se poziva u svojim knjigama, koje su esencija svih albanskih napada na Srbe, na UČK arhive i kad pitate, ćute, kao i za ZSO neće da govore - ukazao je predsednik.

Albance, kako kaže, ne interesuje da pruže bilo kakav odgovor.

- Mi smo se borili i čini mi se da je i EU jasno šta se zbiva, ali je mnogo teško i veoma sam zabrinut posebno zbog izbegavanje da prihvate drugu tačku jer je to ogroman problem za naše ljude na KiM, mi ćemo biti uz njih i delićemo njihovu sudbinu - napomenuo je predsednik.

Naveo je da je sa iracionalnim ljudima nemoguće pronaći rešenje.

- Mislio sam prvo da je to njihovo ludilo, a više nisam siguran. Nemoguće da je ovo samo lična odluka i ponašanje neodgovornih pojedinaca ili priprema za njihove izbore. Pustite vlast, izgubićemo mir zbog vaše neodgovornosti. Nisam siguran da mogu da procenim, možda treba da sagledam svoje beleške, da vidim da li sam nešto propustio, da li nešto nisam razumeo pa da dođem do pravog zaključka - istakao je Vučić.

Odgovarajući na pitanje o sporazumu Cefta, predsednik je rekao da "ne sme ni da kaže" šta je bilo sa tom temom.

- Izašli su sa 11 zahteva kojima traže de fakto priznanje Kosova, da prihvatimo njihove štambilje, šta god da urade, samo se toga tiče. Oni ni o čemu neće da razgovaraju što je konkretno, samo je smisao da kroz bilo koji sporazum provuku priču o nezavisnosti Kosova i to je to - naveo je Vučić.

Na pitanje da li se može razgovarati o većem angažmanu SAD i Rusije u dijalogu, predsednik je rekao da ne misli da je to pitanje angažmana "ne znam koga".

- Nešto se krije ovde što nisam u stanju da u potpunosti sada otkrijem jer niko ne može da dođe i kaže da ne može da prihvati tako jednostavne, razumne tri tačke. Pregovarao sam i sa Tačijem, Mustafom, Hotijem, Haradinajem, a ovo nikada nisam slušao. Uvek su tražili priznanje, i bilo je teško, ali bi o nečemu makar mogli da se dogovorimo, da je sada dan, da je ponedeljak, petak, oko toga bismo mogli da se dogovorimo, a sada ne možemo da se dogovorimo ni koji je dan, oni će govoriti da je Srbija kriva za genocid - naveo je Vučić.

To je, kaže Vučić, nova politika koju pokušavaju da proguraju u celom regionu zato što je Srbija ekonomski snažnija.

- To mora da se zaustavi političkim pritiscima, pretnjama i mora Srbija da bude odgovorna i kriva za nešto za šta nije, najviše me brine što su sebi ostavili mogućnost i slobodan prostor da ugrožavaju bezbednost Srba na Kosovu ne želeći da prihvate drugu tačku, ali borićemo se i bićemo uz svoj narod i moja podrška našem narodu na KiM i da znaju da onoliko koliko možemo, a to nije malo, uvek ćemo biti uz srpski narod na KiM i tako će i ostati - naveo je Vučić.

(Kurir.rs/RTS)