PETAR PETKOVIĆ POSETIO PRETUČENOG DEČAKA: Nikola je sada bolje, država brine o njemu

Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković posetio je danas Nikolu Perića iz Gojbulje kraj Vučitrna, koga su albanski ekstremisti pretukli početkom jula.

"Ko hoće da upozna junaka od 13 godina neka dođe u Gojbulju, kao što smo mi danas došli i upoznali pravog malog heroja, Nikolu Perića koji je pretučen od strane albanskih ekstremista, samo zbog toga što je Srbin, što nosi srpsko ime i prezime i zbog toga što nosi pravoslavni krstić, koji mu je u trenutku napada bio skinut sa grudi i pogažen", naveo je Petković, a saopštila Kancelarija za Kosovo i Metohiju.

Dodao je da došao da pozdravi porodicu Perić, Radeta, Nikolu i sve ostale članove ovog velikog domaćinstva, da im prenese pozdrave predsednika Aleksandra Vučića i da kaže da je predsednik i u Briselu pred evropskim zvaničnicima govorio o slučaju malog Nikole, pokazao njegove slike i njegove rane i postavio pitanje svih 80 incidenata koje imamo od početka godine.

"Do današnjeg dana taj broj se i povećao na 85 incidenata koji se dešavaju i koji su upereni protiv srpskog naroda na KiM", naveo je Petković i poručio da postoji zabrinitost za bezbednost našeg naroda u srpskim sredinama na KiM, s obzirom na to da Aljbin Kurti nije želeo da se saglasi sa predlogom EU da se obe strane suzdrže od akcija koje bi dovele do destabilizacije na terenu.

On je poručio da je država Srbija uz svoj narod i uz Nikolu Perića i njegovu porodicu, uz Gojbulju, ali i uz sve naše ljude na KiM.

"Borimo se da sačuvamo mir, a mi ćemo se truditi i u okviru dijaloga i na sve moguće načine da, pre svega, osvetlimo težinu problema sa kojima se Srbi suočavaju. Mi ćemo i finansijski i u svakom drugom smislu da pomognemo, kao što činimo i do sada, kako bismo omogućili našem narodu na KiM, posebno južno od Ibra, da imaju život dostojan čoveka u 21. veku", kazao je Petković.

Naveo je da su zbog broja incidenata u Gojbulji tražili od međunarodnih zvaničnika, KFOR-a i drugih koji treba da obezbeđuju ovaj prostor da se brinu o bezbednosti našeg naroda na Kosovu i Metohiji i da pojačaju patrole da se ne bi desio slučaj poput prebijanja malog Nikole Perića.

Kaže i da je Perić sada dobro i dodaje da država brine o njemu, ali i "o svakom našem čoveku, svakom našem detetu, jer naša deca na KiM su budućnost opstanka i ostanka našeg naroda".

Mali Nikola poručio je da se i dalje plaši za svoju bezbednost.

"Nije mi svejedno da izađem sada da igram fudbal, ni da izađem na ulicu. Meni ni ranije nije bilo svejedno, a posebno sada nakon prebijanja. Pre desetak dana su mi bacili petarde ovde i tada sam se uplašio. Ali meni ova poseta mnogo znači", ispričao je Nikola Perić.

Prethodno, Petković je dvodnevnu posetu Kosovu i Metohiji započeo obilaskom sela Banjska kod Vučitrna, gde se upoznao sa potrebama i problemima meštana, koji su mu izložili na koji način država može da im pomogne.

Petković im je obećao da će učiniti sve da Kancelarija za KiM pomogne u okviru svojih mogućnosti.

Prvi dan posete, Petković će završiti obilaskom ekonomije manastira Gračanica.

(Kurir.rs/Tanjug)