ORLIĆ: Tajkuni i lopovi pronašli svog ujedinitelja u Belivuku

Član Predsedništva Srpske napredne stranke Vladimir Orlić kaže da je tajkunsko-lopovski kartel našao nekog oko koga će se okupiti, imenovavši Veljka Belivuka.

Orlićevo saopštenje prenosimo u celosti:

"Tajkunsko - lopovski kartel bivšeg režima konačno je uspeo da ostvari svoju davnašnju želju. Želju za toliko pominjanim i predugo čekanim "ujedinjenjem". Svog ujedinitelja, kog su sanjali godinama, svog lidera nad liderima, za kojim će poći svi i konačno progovoriti jednim glasom, svog mesiju, spasioca i poslednjeg proroka, pronašli su u - Veljku Belivuku.

A godinama već, ni uz najveće napore, nije im nikako polazilo za rukom da realizuju tu svoju najveću čežnju - "jednu kolonu", "jednu platformu" o kojoj su samo pričali, a u realnosti se svađali i gložili, pa do toliko sanjanog ujedinjenja nikada nije došlo. Osvanuo im je dan kada se i to, konačno, promenilo: dan kada su svi kao jedan prigrlili laži koljača i ubice, kasapina sa mašinom za mlevenje ljudskog mesa, proglasili ih za svoje sveto pismo i složno krenuli sa njim u zajednički juriš na - Aleksandra Vučića. Na čoveka koji je lično objavio rat mafiji, koji je lično zaslužan za to što se koljač nalazi iza rešetaka, i koji je upravo zato meta odmazde zatočenog zlikovca. Ali, za tajkune i lopove to je nevažan detalj, kod njih važi deviza: vođi se u zube ne gleda. Pa onda - ni u ruke. Čak ni kada su krvave do ramena.

I brzo je ta konstrukcija laži raskrinkana, objavljivanjem kompletnog paklenog plana koji su ubice pravile sa svojim konsiljereom. I svi znaju sve, svi su svesni da je reč o lažima u službi političke odbrane očajnika, kojima se sprema doživotna robija za zverstva koja su počinili. Ali, ne da se pokolebati tajkunsko – lopovska kamarila, Đilasova, Tepićkina, Jeremićeva, Tadićeva, žuta i prefarbana svim mogućim farbama: njihov odgovor glasi - "potpuno je nebitno da li je istina". Bitno je samo da "ujedinjuje" protiv Aleksandra Vučića, je li tako?

Pa dobro - nije prvi put da su laž, klevetu i beščašće uzeli za vodilju, neće im biti ni poslednji. Doduše, nisu do sada za ikonu i ujedinitelja uzeli zver, kasapina i monstruma, ali - za sve postoji prvi put. Ako su oni tim svojim izborom zadovoljni, njihovo je pravo - da kroz lice svog novog lidera i uzora pokažu lice svoje politike. Svoje glavne ponude građanima, lice Srbije kakvu bi oni napravili sutra. S kim su - takvi su. Sami su to izabrali. I niko bolje ne bi mogao da ih opiše, nego što su se ovim opisali - sami.

Dobro je da narod to vidi, pa da danas, sutra i uvek može da napravi svoj izbor. Između njih, "ujedinjenih" sa Belivukom i iza Belivukovih "istina" i "vrednosti" na jednoj strani, i na drugoj strani - Aleksandra Vučića, koji svim "ujedinjenim" jurišnicima jasno poručuje: Nema povlačanja pred takvima, ni prepuštanja Srbije u kandže takvima, predaja nije opcija.

Jasan je to izbor, jednostavan i lak. Srbija ga je već napravila, i ona kaže: uzalud vam i takvo "ujedinjenje", zlikovci, nije Aleksandar Vučić sam. Uz njega stoji pošten i odgovoran narod, ogromna i ubedljiva većina u ovoj zemlji. I taj narod jasno vam ponavlja njegov odgovor: predaja nije opcija", naveo je Orlić u saopštenju.

(Kurir.rs)