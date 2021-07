MINISTAR VULIN O BELIVUKU: Sve u istrazi je kredibilno, osim njegove izave!

Ministar unutrašnjih poslova Republike Srbije Aleksandar Vulin gostovao je jutros u Dnevniku RTS-a i tom prilikom prokomentarisao optužbe Krika da se predsednik Vučić sastajao sa Veljkom Belivukom i da je član SNS-a.

"Sve osim izjave Belivuka jeste kredibilno, je l' mislite da je neko falsifikovao ove fotografije, je l' mislite da je neko izmislio da su ovi ubili taj broj ljudi, pa samo optužnica ih tereti za pet ubistava, to je pet sigurnih i dokazanih ubistava. Ono što nije kredibilno, to je što je Krik od Belivuka pokušao da napravi sveca, čoveka koji će otkriti mračne tajne srpske politike, ubica, ubio je pet ljudi, oteo je još neke ljude, bavio se dilovanjem droge, pronađena je ogromna količina oružja i njemu se poklanja pažnja da predsednik Republike mora da odgovara na ono što je on rekao", kazao je ministar Vulin.

Ministar je istakao da je vrlo interesantno da su određeni mediji i političari zanemarili pretnje Belivuka upućene Vučiću, njemu i svima onima koji se bore protiv kriminala, ali da zato, već danima prave sveca od koljača i ubice.

"U Belivukovoj izjavi, vrlo interesantno, niko nije primetio da stoji rečenica: ako se neki ljudi ne opamete, ja ću reći. Dakle, ovde je priča o uceni, ovo je pokušaj da se uceni Aleksandar Vučić, da se uceni još nekoliko nas koji učestvujemo u ovoj borbi protiv mafije i ako budemo pametni, ako se opametimo da ne robijaju, da ne dobiju baš doživotnu robiju nego da dobiju po 10, 20 godina, to je poruka. Interesantno je koliko političara i koliko medija je zanemarilo tu poruku, a počelo od Belivuka da pravi junaka i heroja", poručio je ministar Vulin.

Ministar Vulin je naglasio da je znao da će i predsednik Vučić i on biti napadani, ali da je obračun sa mafijom mnogo važniji od opasnosti koja im preti.

"Ovo jeste politička odbrana, znate, okrivljeni može da laže, može da radi šta god hoće, znate, okrivljeni koji kaže da je kuća u Ritopeku moja, ja sam vlasnik kuće u Ritopeku, nije on, onaj sa slike, onaj iskeženi koji kolje čoveka, on nije vlasnik kuće u Ritopeku, ja sam vlasnik kuće u Ritopeku. Znate, suočićemo se mi sa svim ovim, kada smo ušli u sve ovo, kada nas je predsednik Aleksandar Vučić mene, Bratislava Gašića i još nekoliko naših saradnika okupio kada je formirana nova Vlada i rekao nam: "Hoću da mafija u Srbiji nestane", mi smo odlično znali, prvo Aleksandar Vučić, pa svi mi da ćemo u tom blatu, u tom krvavom blatu morati da budemo napadnuti i da ćemo morati da stradamo. Mi smo to znali, ali ovo što radimo je mnogo vrednije i važnije od opasnosti koja nam preti", kazao je ministar unutrašnjih poslova.

"Videli ste da su krenuli na prvom mestu na porodicu predsednika Vučića, oni od njega pokušavaju da naprave lošeg oca, lošeg muža, pokušavaju da naprave od njega lošeg čoveka, bez ijednog dokaza, ali kome su dokazi potrebni", poručio je ministar Vulin.

Ministar je upitao šta bi se desilo da fotografije koljača i ubica nisu pokazane javnosti, s obzirom na to da se i uz sve dokaze i fotografije klanja i ubijanja, od Belivuka pravi heroj.

"Zamislite da ništa od ovog nije objavljeno? Da ništa od ovog ne znamo, da imamo samo izjavu Belivuka. Mesecima slušamo da nema svedoka, da nema dokaza. Kao što vidite, borba se vodi i u medijima, da nismo sve ovo objavili, danas bi Belivuk bio heroj, već sada ga prave herojem, sa slikama gde kolje čoveka. Šta bi bilo da tih slika nema? I samo da znate, mi smo sačekali da se fotografije pokažu i okrivljenima i oštećenima, pa ih tek onda pokazali. Da nismo sve ovo objavili, da javnost ne zna sve ovo, a da imamo ovakvu Belivukovu izjavu, šta biste mislili o nama i o njima, e pa neću da dozvolim da kriminalci mogu da određuju javno mnjenje moje zemlje, bez obzira što imaju političare i medije koji ih podržavaju", zaključio je ministar Vulin prilikom gostovanja na RTS-u.

(Kurir.rs)