ZAVERA! KO BI NAJVIŠE PROFITIRAO UKLANJANJEM VUČIĆA: Evo ko je pokrenuo mašineriju za udar na predsednika Srbije

Okupljeni oko zajedničkog interesa, ljudi iz podzemlja, dela državnog aparata, medija i dela opozicije udružili su se i pokrenuli mašineriju koja ima jedan cilj - ukloniti predsednika Aleksandra Vučića. Deluje da je kao po komandi, svako od njih preuzeo svoj deo „posla“ i krenuo u akciju. Lavinu je očito pokrenuo najsnažniji udarac koji je zadat kriminalnom podzemlju hapšenjem grupe Veljka Belivuka, zvanog Velja Nevolja, i Marka Miljkovića, poznatijeg kao Mesar. Međutim, sklanjanje sa ulica kriminalaca koji su po zverstvima koja su činili daleko prevazišli zloglasni zemunski klan potpuno neočekivano ujedinilo je na prvi pogled ljude iz potpuno različitih struktura društva u interesu protiv Srbije i njenog predsednika.

Da li je trebalo vremena da se osmisli plan, ili je razlog nešto drugo, jasno se vidi da je zajedničko delovanje jače nego ikada. To je naročito vidljivo u poslednja dva meseca, kada je postalo jasno da su dokazi protiv Belivuka toliko jaki da on nikada neće izaći iz zatvora. Upravo je Belivuk taj koji je istupio ispred ove interesne grupe i iskoristio saslušanje na kom je trebalo da govori o zločinima i zverskim ubistvima za koja se tereti kako bi napao predsednika države i izneo laži o njihovoj navodnoj saradnji i uslugama koje je Vučić od njega tražio.

Kurir otkriva ko su ljudi koji bi najviše profitirali uklanjanjem Vučića, a istraživaćemo i da li ima i drugih moćnika koji bi imali materijalnu i svaku drugu korist od rušenja predsednika Srbije.

foto: Dado Đilas, Stefan Stojanović/ Mondo

MAFIJA

Velja i Mesar krive Vučića za propast klana

Kriminalna grupa, koja je bila ogranak kavačkog klana, a koja je delovala pod okriljem navijačke grupe Principi, sa Belivukom i Miljkovićem, čiji je nadimak Mesar, na čelu, iza rešetaka se našla 4. februara. Zvanično, pripadnici ove organizovane grupe sumnjiče se za pet ubistava, ali se sumnja da je spisak onih koje su likvidirali daleko duži. Prikupljanje dokaza počelo je po dolasku na čelo MUP Aleksandra Vulina i ono što je za prethodnih pet meseci otkriveno ukazuje da su sa osmehom činili najmonstruoznije zločine - otimali su ljude usred dana, na ulici, ili ih na prevaru dovodili u kuću strave u Ritopeku, tamo ih mučili, sekli, mleli, a potom samlevene delove tela bacali u Dunav. Ključni dokazi, tragovi krvi, snimci i fotografije, telefonski razgovori, kao i svedočenja, kako tvrde upoznati sa istragom, dovoljni su da većina njih ode na doživotnu robiju. U početku, gotovo svi su se branili ćutanjem. Paralelno sa tim da su istražitelji dolazili do novih dokaza, nekolicina je pokušala da propeva, kaže sve što zna i pokuša da za 10 do 20 godina ipak izađe na slobodu. Dvojica organizatora grupe Nevolja i Mesar nemaju zakonsku mogućnost da postanu svedoci-saradnici, očigledno kriveći Aleksandra Vučića za svoju propast, odlučili su se za drugu taktiku - da iznesu lažne optužbe protiv predsednika države i tako najverovatnije steknu pozicije u strukturama koje mu već rade o glavi.

foto: MUP Srbije, Beta/Jovo Mamula

NEKADAŠNJI VRH MUP

Belivuk pere Nebojšu i Dijanu

Slučajno ili ne, u iskazu, ili barem njegovim delu, koji je objavio portal Krik upadljivo se napadaju Vučić i ljudi bliski njemu, uključujući i Vulina, koji je tek odnedavno na mestu prvog čoveka policije zamenio Nebojšu Stefanovića. Upadljivo, Stefanović se ne pominje ni slovom iako je poznato da je Belivukova kriminalna grupa zapravo nastala i bila najjača upravo u vreme bivšeg ministra policije, kada su misteriozno vođe oslobođene optužbi za ubistvo. Poznato je i da su neki od Stefanovićevih tada najbližih saradnika pod istragama kako zbog prisluškivanja predsednika, tako i zbog činjenja nezakonitih usluga klanu Veljka Belivuka. Posebno intrigira to da je Stefanović pomenut u drugom razgovoru članova grupe, i to u kontekstu da su „gotovi ako on ne bude ministar“. Osim očiglednog izostavljanja Stefanovića, zasigurno nije slučajno ni to što je u famoznom iskazu pomenuta njegova doskoro najbliža saradnica u MUP, bivša državna sekretarka Dijana Hrkalović, za koju postoje brojni dokazi da je bila izuzetno bliska i odana kako Belivuku, tako i njegovom ubijenom najboljem prijatelju, a da mu leđa nije okrenula do danas. Ipak, ako je istina da je Belivuk rekao da im je ona bila veliki neprijatelj, žena koja ih je maltretirala, onda je više nego jasno da je motiv „pranje“ biografije novopečene Instagram zvezde. Naime, period u kom je Dijana Hrkalović odlučila da se predstavi kao zvezda društvenih mreža poklapa se sa periodom kada su ljudi iz podzemlja, medija i politike odlučili da krenu u rat protiv predsednika. Posebno je interesantno da je gotovo istovremeno nalog na istoj društvenoj mreži otvorio i njen doskora najbliži saradnik Stefanović. Stručnjaci su saglasni, deluje kao da istovremenim otvaranjem svojih privatnih naloga žele nekome da pošalju poruku: Dijana mafiji, a Stefanović javnosti kao porodičan čovek.

foto: Screenshot

Krik

"Istraživački" medij blizak mafiji

l Navodni iskaz, ili njegov deo, koji je Belivuk dao 15. jula u Tužilaštvu za organizovani kriminal preneo je portal Krik, koji se predstavlja kao istraživačka mreža, čiji novinari i glavni urednik za sebe tvrde da su nezavisni i maltene jedini objektivni novinari. Međutim, ako se analizira iskaz osumnjičenog za najteža krivična dela, jasno je da u rukama nisu imali transkript sa saslušanja, već samo deo koji im je neko dao. Interesantno je i da nisu u pitanje doveli njegovu autentičnost, niti istinitost, već su ovako teške optužbe objavili bez ijednog dokaza. Istina je, na samom kraju teksta stidljivo su se ogradili da ne tvrde da su navodi tačni, ali se onda nameće pitanje zbog čega su objavili nešto iza čega ne stoje. Zbog čega „jedini objektivni istraživači“ objavljuju navode Belivuka, koji kao osumnjičeni ima pravo da laže od prve do poslednje reči, možda najbolje objašnjava činjenica da saradnja među njima traje dugo. Nenad Marković, otac nestalog Strahinje Markovića, obelodanio je da mu je lično Belivuk savetovao da se obrati Kriku da objavi priču o nestanku sina. Osim toga, razgovor između Marka Miljkovića i advokata Dejana Lazarevića jasno pokazuje da je ovaj medij njima na usluzi, jer tokom dogovora o taktici napada na predsednika Vučića Miljković izgovara rečenicu „za tom pričom koju ću da plasiram plače Krik“, očito aludirajući na to da će jedva čekati da je objave, što se ispostavilo kao tačno.

foto: Screenshot

ŠOLAKOVI MEDIJI

Belivuk im kredibilan izvor

Kao po komandi, čim je samozvana istraživačka mreža objavila navodni iskaz Belivuka, sinhronizovano su iskaz kao tačan preneli mediji u vlasništvu Dragana Šolaka. Na televizijama N1 i Nova S, kao i novinama Danas i Nova, izjava vođe klana koji je brutalno ubijao i mučio ljudi, sekao im delove tela i mleo ih u mašini za mlevenje mesa preneta je kao apsolutna istina koja se ne dovodi u pitanje. Sagovornici u ovim medijima su ljudi koji ne dovode u pitanje kako njegove lažne optužbe na račun Vučića, tako ni deo u kom kaže da on nije ubijao, uprkos fotografijama koje je javnost videla, a na kojima su osakaćena tela žrtava ove kriminalne grupe. Po starom oprobanom receptu, slepo se veruje svakome ko šefom mafije nazove Vučića, a ne Belivuka.

foto: Tamara Trajković, Zorana Jevtić, Dado Đilas

OPOZICIJA

Đilasu Belivuk sredstvo da se dokopa vlasti i novca

Slučaj Veljka Belivuka iskoristili su i pojedini opozicionari, pre svih Dragan Đilas, Marinika Tepić, ali i izaslanik Vuka Jeremića - Vladimir Gajić. Njihovi motivi su jasni - dolazak na vlast i želja za bogaćenjem. Oni, naime, već mesecima vode kampanju u kojoj pokušavaju da Belivuka i njegove vojnike predstave kao navijače i momke sa tribina, a ne zločince i koljače. U više navrata su pokušavali da podmetnu da su uhapšeni kriminalci zapravo ljudi vlasti, koji su postali žrtve režima, što posle ovakve Belivukove izjave jasno dokazuje da su zapravo na istom zadatku i da koriste istu mrežu saradnika za vođenje rata protiv predsednika države. Da je reč o klasičnoj zameni teza, kako kada se govori o tome za koga Belivuk radi, tako i kada je reč o zločinima, pokazuje i to da se upravo lideri opozicije zgražavaju nad tim što su u javnosti objavljene fotografije mučenih žrtava, ali ne i nad tim na koji su način one ubijene. Osim toga, interesantno je i da je Vladimir Gajić uzeo ulogu branioca jednog od osumnjičenih za brutalno ubistvo, a uz sve to advokatska kancelarija u kojoj radi Gajić zastupa i Hrkalovićevu.

foto: Stefan Stojanović, Zorana Jevtić, Ana Paunković

ADVOKAT

Konsiljere

Predsednik Vučić obelodanio je da je mafija imala svog konseljerea, a nekoliko sati kasnije obelodanjeno je da je zapravo reč o advokatu Dejanu Lazareviću, koji je branilac Miljkovića, Belivuka, ali i odbeglog vođe kavačkog klana Radoja Zvicera. Na snimku razgovora koji je vodio sa Miljkovićem, a potom i sa Belivukom, jasno se čuje da sa njima dogovara o taktici napada na predsednika, a potom i način na koji će to biti obelodanjeno u javnosti. Dokazi svedoče da je Lazarević sugerisao njima dvojici da izmisle da su se susretali sa predsednikom države i time pokušaju da ucene Vučića.

foto: Nemanja Nikolić, Privatna Arhiva

CRNA GORA

Milo Đukanović zaštitnik mafije

Neposredno pre hapšenja, Belivuk i Miljković boravili su u Kotoru kao gosti Radoja Zvicera, vođe kavačkog klana. Navođeni su različiti razlozi za boravak dvojice kriminalaca u ovom crnogorskom gradu, od privatnog slavlja koje je organizovao vođa „kavčana“, preko proslave likvidacije dvojice konkurenata na tržištu droge u Atini, pa do preuzimanja novca i naloga za dalje kriminalne radnje od jednog od dva zaraćena crnogorska klana. Međutim, šta god da je bio razlog posete, obelodanjeno je da su tokom boravka u susednoj državi dvojica kriminala imala pratnju i status kao strani državnici u poseti Crnoj Gori, odnosno da je o njihovoj bezbednosti brinula crnogorska služba, koja im se stavila na raspolaganje. Upravo tokom boravka u susednoj državi otkriveno je da je Belivuk u bliskom odnosu sa Zoranom Lazovićem, pomoćnikom direktora uprave crnogorske policije, koji je navodno kum i prijatelj jednog od najbližih saradnika predsednika Crne Gore Mila Đukanovića. Đukanović je svakako jedan od onih koji ima interes da Vučića, kao najjačeg političara u regionu, oslabi i zasigurno ne bi žalio novac da mu naudi, jer ga krivi i za svoj politički poraz.

(Kurir.rs/Ekipa Kurira/foto Dado Đilas, Stefan Stojanović Mondo, Privatna arhiva, MUP Srbije, Kurir, Printscreen, Tamara Trajković, Zorana Jevtić, Ana Paunković, Nemanja Nikolić)

foto: Kurir

