PAVIĆEVIĆ ZA KURIR: Krivokapićev najveći uspeh je to što je izabran za premijera! Rezolucija o Srebrenici bila je NEPOTREBNA!

Deluje da je premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić spreman i na saradnju sa Demokratskom partijom socijalista (DPS) Mila Đukanovića kako bi njegov mandat trajao što duže. Krivokapić već danas zna da je njemu ovo prvi i poslednji mandat predsednika vlade i verovatno će se truditi da mu ovaj mandat potraje, kaže u intervjuu za Kurir Vladimir Pavićević, direktor Društva za istraživanje politike i političke teorije.

Crna Gora je mesecima u političkoj krizi. Kako izaći iz krize?

- Kriza u Crnoj Gori traje još od momenta kada je formirana vlada. Počela je kada je Zdravko Krivokapić osmislio lažnu ekspertsku vladu i iz prve postđukanovićevske crnogorske vlade udaljio političke autoritete iz najjačeg pobedničkog saveza. Zamislite da u srpskoj vladi danas nema nikoga iz Srpske napredne stranke, ili da u nemačkoj vladi nakon izbora 2017. godine nije bilo nikoga iz pobedničke Hrišćansko-demokratske unije. Ne može se ništa postići ako se ide protiv elementarne političke logike, kao što to radi Zdravko Krivokapić. Građani Crne Gore jasno vide da je upravo Zdravko Krivokapić postao prepreka reformama i progresu. Zato je najbolji način da se kriza reši izglasavanje nepoverenja Krivokapiću i izbor novog premijera i nove vlade u celosti.

foto: EPA Christian Bruna

Koji je put do tog rešenja?

- Racionalno bi bilo i pošteno da u uslovima u kojima je jasno da nema podršku većine, koja ga je izabrala, Zdravko Krivokapić uputi crnogorskoj skupštini jednu inicijativu da na posebnoj sednici poslanici raspravljaju o radu njegove vlade i da se tu jasno pokaže koliko poslanika i iz kojih opcija njega danas podržava. To je dobra praksa u demokratskim državama. I to je najbolji način da se izađe iz krize. Ako se pokaže da poverenja nema, postojeća skupštinska većina treba da izabere novog premijera i novu vladu u celosti.

Da li je opravdan optimizam premijera Zdravka Krivokapića da će na funkciji ostati do 2024. godine?

- Pa evo, ako bi se u skupštini pokazalo da ima podršku većine, onda bi bilo realno da mu mandat potraje i sve četiri godine. Postoji još jedna stvar - deluje da je Zdravko Krivokapić spreman i na saradnju sa DPS kako bi njegov mandat trajao što duže. Đukanovićev DPS mu je jednom već sačuvao vladu povodom "slučaja Leposavić". Milo mu je tada pomogao da razreši ministra i da opstane vlada. To je učinilo da politički autoritet gospodina Krivokapića gotovo sasvim iščezne. Krivokapić već danas zna da je njemu ovo prvi i poslednji mandat predsednika vlade i verovatno će se truditi da mu ovaj mandat potraje.

foto: Privatna arhiva

Tri njegova najveća uspeha i tri neuspeha na mestu premijera su...

- Najveći njegov uspeh je što je uopšte izabran za premijera. Drugi njegov uspeh je što se i ovoliko održao na tom mestu. I treće, najvažnije, pripremljena je revizija onog spornog Zakona o slobodi veroispovesti, ali je taj zakonodavni projekat perfektno pripremio Leposavić, ministar koga je Krivokapić kasnije razrešio uz pomoć Milovog DPS. Kada se tiče neuspeha, ogroman broj građana Crne Gore vladu Zdravka Krivokapića vidi kao nedemokratsku, nereformsku i neekspertsku.

Kakvi su izgledi da vlada Crne Gore konačno potpiše Temeljni ugovor sa SPC, kojim bi trebalo da se zaštite svetinje srpske crkve u toj državi?

- To je sada nepredvidivo. Dobro je što su i svetinje i svojina sačuvani i zaštićeni revizijom spornog Zakona o slobodi veroispovesti. To je veoma dobro urađeno. Potpisivanje Temeljnog ugovora se više može posmatrati kao jedan svečani čin, koji je svakako poželjan i važan. Krivokapićevo odugovlačenje da se potpiše Temeljni ugovor u Crnoj Gori se kritički posmatra. Česti su komentari da je premijer za kratko vreme izneverio svoje političke saborce, potom građane Crne Gore koji su se borili za razvlašćivanje Milovog DPS i da je sada na redu crkva. Sve češće se može čuti da Krivokapić glumi vernika.

Da li je skupštinsko usvajanje rezolucije o Srebrenici bilo suvišno?

- Crnogorska skupština je 2009. godine već usvojila jednu deklaraciju o Srebrenici i moj je stav da je to trebalo da bude to. Kada o istoj stvari više puta usvajate slične forme ili vrstu dokumenata, onda tako umanjujete vrednost teme o kojoj je reč. Zamislite da su nakon 4. jula 1776. Amerikanci na svakih petnaest godina usvajali nove i nove dokumente o nezavisnosti SAD. To se prosto ne radi. To nije trebalo da se radi ni povodom Srebrenice, a posebno imajući u vidu žrtve Srebrenice. Ako se ima problem sa nekim ko relativizuje Srebrenicu, toga opomeneš podsećanjem na prvu i jedinu deklaraciju koja je trebalo da se tiče Srebrenice, i to je to.

Kako vam izgleda DPS Mila Đukanovića u opoziciji?

- Posle avgustovskog poraza prošle godine Milov DPS je ušao u film sigurnih izbornih gubitnika, i to je teška pozicija za tu stranku. Teško im je, to se vidi. Milovo povlačenje sa mesta šefa DPS moglo je da bude potez koji bi toj partiji otvorio nove šanse. Ali on to nije uradio. Suprotno, još jednom se faraonski ustoličio na čelu DPS, a posledica je dalji pad podrške u biračkom telu. Taj pad nije strmoglav, kako se moglo očekivati, ali je siguran. Slede izbori u Podgorici na proleće 2022. godine, to će biti zanimljivo, potom izbori za predsednika države 2023. Već su najavljene neke kandidature.

Da li mislite da će DPS duže ostati u opoziciji?

- DPS se nakon izbora ideološki dodatno radikalizovao, što značajan deo nekadašnjih umerenih birača te partije usmerava ka drugim, najčešće novim političkim opcijama. Milovo vreme je prošlo, u epohi smo traganja za novim reformskim ličnostima crnogorske politike.

Petnaest godina nezavisnosti Milo je zemlju podelio, narod zavadio foto: Stefan Jokić Gde je Crna Gora 15 godina nakon proglašenja nezavisnosti? - Đukanovićev DPS je Crnu Goru dubinski podelio, a narod zavadio. Ostavili su novim vlastima neviđenu ekonomsku katastrofu, dugove i tačno je da ima mnogo problema koji sada moraju da se rešavaju. Ali ovde u Crnoj Gori ima potencijala da se to sanira i da se krene napred. Za razliku od uobičajenih predstava o lenjim Crnogorcima, ja sam se u ove tri i po godine, koliko živim ovde, uverio da je ovo jedan preduzetan narod koji želi sebi da stvara prilike. Od političara se očekuje minimalno - samo da ne stvaraju prepreke.

Boban Karović