MINISTAR VULIN: Cilj laži koje iznose Belivuk i Miljković jeste politička eliminacija predsednika Vučića

Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da okrivljeni imaju pravo da se brane lažima i da je to očekivano, ali da iznenađuje ponašanje medija i opozicije koji te laži prenose kao istinu koja je dokazana i iskaze ubica i koljača Veljka Belivuka i Marka Miljkovića koriste u političkim obračunima.

Ministar Vulin je naveo da u tom političkom kontekstu plasiranih laži smetaju samo dva čoveka, predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i ministar policije Aleksandar Vulin, koje treba eliminisati, ako ne može fizički, onda prvo politički.

- Neka kaže Veljko Belivuk da se viđao sa njima, neka kaže Marko Miljković da su klali zajedno i na to će reći da je to reč na reč. Кako je to reč na reč, kako možete da poredite ubicu sa mnom ili Vučićem, kakvo to značenje ima njihova reč - upitao je ministar Vulin.

Кako je objasnio, odbrana Veljka Belivuka i Marka Miljkovića je deo unapred pripremljenog scenarija, po kome se svi članovi klana brane ćutanjem, sem Belivuka i Miljkovića koji treba da diskredituju Vučića i njega, i da ih lažima ucene, što je, kako je istakao, nemoguće.

- Svi mi koji smo ih rušili i srušili, na tapetu smo, samo mi. Aleksandar Vučić i ja kada smo bili opozicija nismo ni u jednom trenutku podržavali izjave članova zemunskog klana, a danas se ova kriminalna grupa podržava od strane Đilasovih medija. Setite se kada je Legija na suđenju nakon ubistva premijera u odbrani tvrdio da je zajedno sa Zoranom Đinđićem švercovao više stotina kilograma kokaina. Aleksandar Vučić i ja, kao opozicija, nismo koristili tu izjavu, jer smo znali da je to laž i glupost. Takve stvari se ne rade svojoj državi. Aleksandar Vučić i ja kao opozicionari smo znali da se neke stvari ne rade. Sada, ovde, naša opozicija nema taj problem, ali samo pod uslovom da je to protiv Vučića. Postoje stvari koje se ne rade ni zbog jednog političkog motiva ili poena. Ne možete da pomislite da su mesar i njegov drugar relevantni, gotovo politički faktori, politički subjekti i da to pokazujete kao da to nije izjava već dokaz - istakao je ministar Vulin.

Ministar je objasnio da je zadatak Miljkovića bio da se nadoveže na odbranu Belivuka, ali da je on nakon što su mu predočene monstruozne fotografije, koje nije očekivao da istražni organi poseduju, zaboravio šta treba da kaže i da se u tim lažima zaneo.

- Smetaju dva čoveka i sve je dozvoljeno protiv njih. Postoje neki zakoni u ovoj zemlji, postoji neki moral. Кao što vidite za Aleksandra Vučića i mene ne postoji. Sve je dozvoljeno protiv Vučića, svaka laž je dobrodošla. A šta bi bilo ovog jutra da nismo pokazali sve one fotografije, da ne znate ko su ti ljudi. Danas bi Belivuk i Miljković imali murale po zidovima, vikali bi "pravda za Velju, pravda za Marka". Tako bi izgledalo. Mi znamo da su oni kasapi, da su mesari, dokazali smo vam to pred milionima gledalaca i još uvek neko prenosi njihove izjave kao da je to potpuna istina. Šta bi radili da nismo. Bez obzira što sam navikao na sve, iznenadilo me je da neko može toliko da mrzi svoju zemlju da to radi. U čitavoj Evropi padaju ovakvi klanovi i niko ne uzima za ozbiljno šta priča El Čapo, koga briga šta priča El Čapo.

- Sa ovakvom opozicijom i medijima mi moramo da objašnjavamo šta svaki ubica može da kaže u svojoj odbrani, lažući, izmišljajući, napadajući. Zamislite da nismo pokazali fotografije, da ne znate šta je Miljković radio, da ne znate da je on najverovatnije fotografisao Belivuka i Lalića, kada iskeženi drže čoveka koga će zaklati za nekoliko minuta onda bi sve ovo izgledalo kao neki obračun unutar mafije - rekao je ministar Vulin, istakavši da je iznenađen da neko može toliko da mrzi svoju zemlju.

Ministar Vulin je naglasio da je predsednik Srbije Aleksandar Vučić poveo borbu protiv mafije i da bez njega te borbe ne bi bilo.

- Da bi se ova grupa pohapsila i osigurali dokazi, trebalo je mobilisati Ministarstvo unutrašnjih poslova, Bezbednosno-informativnu agenciju, uz apsolutnu podršku Tužilaštva za organizovani kriminal. To može da obezbedi samo neko ko ima apsolutni autoritet u državnim strukturama. Aleksandar Vučić je sve to okupio i organizovao - naveo je ministar Vulin.

Podsetimo, neki beogradski mediji su navodno došli do iskaza Marka Miljkovića, glavnog saradnika Belivuka, koji navodno tvrdi da se viđao sa Aleksandrom Vulinom i da je po njegovom nalogu pronašao sporni štek u Ritopeku.

