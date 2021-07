VUČIĆ UŽIVO IZ SKOPLJA: Nisam znao da nam treba Kurtijevo odobrenje! Otvoreni Balkan je vin-vin za sve

SKOPLJE - Ako Aljbin Kurti ne razume dobre stvari koje donosi inicijativa o regionalnoj saradnji i svojim porukama osvaja prostor, zatvaranjem, a ne otvaranjem Prištine, mnogo greši, konstatovao je danas predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

On je tako u Skoplju odgovorio na pitanje novinara o oceni Kurtijevog kabineta protiv inicijative tvz. "Malog Šengena", uz nazivanje Edija Rame kolaboracionistom.

"Kurti je rekao da Rama srpski kolaboracionista, što je teška optužba, ali to govori više o Kurtiju nego o Rami", rekao je Vučić. On je istakao i da Rama radi dobre stvari za svoju zemlju i narod.

"A, što to Kurti ne razume i misli da je vreme da šovinističkim porukama osvaja prostor, zatvaranjem Prišitne, a ne otvaranje, pretnjama i ucenama, a ne saradnjom, veoma greši, ali nemam ništa protiv toga", rekao je Vučić.

Na konstataciju Kurtija da inicijativa nema odobrenje, Vučić je odgovorio: "Nisam znao da nam treba njegovo odobrenje... Ali, lepo je kada neko ima visoko mišljenje o sebi".

Na pitanje da li onda inicijativu ne razume ni pokret Dveri, koje ocenjuju da je to pomaganje "velikoalbanskom projektu", Vučić je rekao da su Kurtijeve reči najbolje objasnile takav stav.

"Ako političari ne razumeju šta za Srbiju znači da izvozi i uvozi robu bez dažbina, čekanja... Dete u osnovnoj školi zna da napravi razilku...", rekao je Vučić.

1 / 8 Foto: Printscreen/Youtube/Vlada Republike Severne Makedonije

Dodao je, međutim, da ne misli da je Obradović imao zlu nameru, već, kako kaže, priča ono što je lepše i lakše, pa spominje "Mini Šengen" sa Crnom Gorom i RS. "A, kako sa Crnom Gorom, kada oni ne žele, kako sa RS koja nije međunarodno priznata država, usledile bi odmah sankcije...", primetio je Vučić.

Ponovio je da ko želi može da se priključi inicijativi, može, ko ne želi ne mora.

"Histerija nerazumevanje uvek su postojale u predvorju velikih ideja i stvari koje se dešavaju", rekao je Vučić i podsetio da su se on i Rama, kako je ispričao, sreli u Beogradu pre šest godina prvi put, a gledali se i razmišljali samo kako da se ne vide.

"A, danas razmatramo otvaranje granica... Tako je bilo i sa EU, na početku velika mržnja, a onda su se ljudi setili da naprave mir, uspeh i tako je bilo. Treba da sarađuejmo, otvaramo zemlju i zarađujemo više", zaključuio je Vučić.

Žao mi je sto su neki protiv otvaranja i zaglavljeni u 90-im Predsednik Srbije izjavio je i da mu je žao što su pojedini u regionu protiv inicijative "Otvoreni Balkan", jer bi voleli da ostanu zaglavljeni u devedesetim godinama i u zatvorenim granicama. "I da ne sarađuju jedni sa drugima. . . ali to je njihov izbor, a naš je saradnja, otvorenost i napredak. Ali, svako ima pravo da bira svoju budućnost", rekao je Vučić obraćajući se medijima iz Srbije u Skoplju. Istakao je da je veoma zadovoljan onmi što je danas urađeno u Skoplju. "Gradili smo budućnost. I za godinu i po dana imaćemo snage da otvorimo naše granice i ko bude išao na more u Grčku, mislim na obične građane imaće jedan prelaz, ako idu u Albaniju nijedan, a ako idu u Severnu Makedoniju nijedan prelaz. To je ogromna ušteda za kamione i sve koji izvoze", rekao je Vučić. To je ogromna podrška za naše građane i privrednike i verujem da će to iskoristiti na najbolji način.

Važno je da se energetski povežemo u regionu

Vučić je poručio danas da je veoma važno da Srbija, Severna Makedonija o Albanija energetski povežu, jer će samo u narednih nekoliko godina imati potrebu za ukupno 60 do 70 teravata struje. Vučić je rekao odgovarajući na pitanja novinara na ekonomskom forumu u Skoplju da je važno da se povezujemo kada je reč o gasu i pogotovo struji.

"Srbija danas proizvodi 34 teravata struje, Albanija šest teravata, a Severna Makedonija 5,6 teravata, a nama treba mnogo više struje u budućnosti", kazao je Vučić. Predsednik je poručio da moramo da budemo pametni po pitanju struje i da ne propustimo priliku da se regionalno i tu povežemo, kako nas ne bi namagarčili, pa da postanemo energetski nebezbedne zemlje i posle da kupujemo skupu struju. "Onda nismo dorasli ovom zadatku", dodao je Vučić.

Premijer Severne Makedonije Zoran Zaev je rekao da je ta zemlja putevima odlično povezana sa gradovima širom Srbije zbog izgradnje autoputeva u Srbiji.

Takođe, rekao je da Srbija predvodi kada je reč o izgradnji brzih pruga pošto već gradi prugu od Beograda do Budimpešte i planira izgradnju svojim i evropskim sredstvima. "Ako krenete kolima od Skoplja do Tirane treba vam najmanje pet i po sati, a do Beograda se zbog dobrog autoputa može stići i za tri i tri i po sati", kazao je Zaev.

Premijer Albanije Edi Rama kaže da su zemlje u regionu već postigle određeni napredka u izgradnji putne infrastrukture, kao i da je Srbija napravila veliki progres. Nadam se da će isto moći da se kaže i za Albaniju i Makedniju, dodao je Rama.

Kaže da bi mogli da se obratimo i EK za sredstva iz ekonomskom investicionomo planu za povezivanje žleeznica i druge projekte. iz ekonomskom investicionomo planu za povezivanje žleeznica i druge projekte.

"Kada je reč o energetici dobro smo upozoreni o mogućnostima šta sledi ako ne preduzmemo neophodne korake, ali smo dovoljno bogati u regionu da možemo to da postignemo. Radićemo zajedno i u energetici, kao i u digitalizaciji. Zajedno smo mnogo snažniji i otvoreniji", poručio je Rama.

Otvoreni Balkan vin-vin za sve

Vučić je rekao danas da je inicijativa "otvoreni Balkan" između Srbije, Severne Makedonije i Albanije vin-vin situacija za sve, kao i da će građani videti korist za sebe. "Treba bar godinu i po dana usaglašavanja, napeti su rokovi, ali onda će se do Soluna stizati za pet sati", rekao je Vučić u Skoplju komentarišući to što građani na primer za "mini Šengen" kažu da im je omogućio besplatni prolaz autoputem kroz Severnu Makedoniju.

On je napomenuo da je besplatni prolaz kroz tu zemlju sada zbog vakcina, ali je ukazao da je suština zajedničke inicijative da građani imaju korist.

Vučić je naveo da će otvoreni Balkan omogućiti dogovore o popustima za putarine, hotele, restorane, pet do deset odsto, i time će više ljudi biti privučeno da putuje. "Kada osete da je korisno za njih, a mi ćemo privlačiti investitore više, kazaće pa to je dobro", primetio je Vučić dodajući da će pitati neke druge zašto ne učestvuju kada bude do Grčke put bez zadržavanja.

Kada su u pitanju privrednici, kaže da samo iz Srbije 5 500 komanija radi sa Severnom Makedonijom i Albanijom. Odbacio je ocene da se ovo radi zbog uvoza albanskog paradajza , navodeći da Srbija ima ogroman suficit u odnosu obe zemlje, i da smo u porednosti, ali da će i oni uvećati izvoz i privlačenje investicija.

"Ovo je vin-vin situacija za sve, hvala na tome, hvala domaćinima", rekao je Vucić. Ukazao je da je sustina u povezivsanju sa drugima i da ne vredi povezati samo Beograd i Novi Sad ako put ne ide i dalje na sever ili jug.

"Zato smo zurili sa autpoputm da bismo pokupili putnike, a belezimo svaki dan rekorde. Uspeli smo u tome imamo čist autoput do Bugarske i Severne Makedonije", rekao je Vučić dodajući da je važno i što su oni uvezani u evropske i regionalne koridore.

Napomenuo je i značaj sporazuma u tome što predviđa međusobnu pomoć u vanrednim situacijama tako što će na primer u slučaju požara Srbija poslati helikoptere u Veles, a Severna Makedonija u Trgovište.

Na pitanje da li je lakše ili teze bez predstavnika EU postići dogovor, Vucić je kazao da se danas "odlično razumemo sa EU, imamo ogromno povrenje i lako donosimo zaključke".

(Kurir.rs/Tanjug)