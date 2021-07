VUČIĆ U SKOPLJU: Ako uspemo, od 1. januara 2023. bez granica za naše građane

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je danas u Skoplju da je cilj inicijative "Mini Šengen" da olakša život građanima i poboljša životni standard, da u njoj nema ničega što je upereno protiv bilo koga i naglasio je da, ako uspeju u njenoj implementaciji, od 1. januara 2023. godine neće biti granica za građane Srbije, Severne Makedonije i Albanije.

"Pokušaćemo i daćemo sve od sebe. Jedan uslov je poverenje, koje imamo, a drugi da tri zemlje, odnosno vlade budu u stanju da brzo isporuče rezultate. Ako to budemo u stanju, od 1. januara 2023. godine - nemamo granice između naših zemalja. Ima granica, ali nema ih za građane. Idete od Beograda do Tirane, a niko vas nigde ne zaustavlja", poručio je Vučić u svom obraćanju na početku Foruma u Skoplju.

foto: Printscreen/Youtube/Vlada Republike Severne Makedonije

Time se, kaže, povećava i sigurnost svih građana.

Vučić je naveo da se, kada se kretalo sa ovom inicijativom, i njemu i premijerima Severne Makedonije i Albanije Zoranu Zaevu i Ediju Rami to učinilo kao nešto što je dobro, kao pogled u budućnost, što menja stvari na Balkanu, na kojem su, primetio je, uvek lakše pronalazili nedostake onih drugih i razloge za svađe.

"Kada smo razgovarali, razmišljali smo o tome kako bi bilo dobro da oni koji nisu bili najbliži, a Srbija i Albanija nikad u istoriji nisu bili naročito bliski, rešili smo da od pogleda u prošlost glavu okrenemo ka budućnosti i da razmišljamo šta treba da ostavimo svojoj deci", rekao je Vučić.

Istakao je da se u poslednje dve godine razvilo iskreno međusobno poverenje.

"I u smislu odnosa prema regionu, Evropi i svetu, ali nismo ni glupi ni naivni da verujemo da će neko drugi da radi u korist naših zemalja, ako mi ne budemo to činili", poručio je Vučić.

Zato je, kaže, važno da se građanima tri zemlje pokaže da smo u stanju da sami donosimo odluke, da brinemo o sebi, poboljšavamo život građana, da budem na putu ka EU, ali da radimo sa svima i da ne čekamo da nas neko negde uvodi, već da menjamo svoju sudbinu i radimo u interesu građana.

"Poverenje je ključna stvar, koja se u međuvremenu dogodila. A, kada to imate, ne razmišljate o tome šta je drugi mislio sa drugim predlogom. Nema ništa iza naših predloga, samo interesi naših građana", rekao je Vučić.

foto: Printscreen/Youtube/Vlada Republike Severne Makedonije

Odbacio je primedbe da Srbija time dobija najviše, jer je najveća, navodeći da time dobijaju svi.

"Kako ne dobijaju građani Albanije ili Severne Makedonije, ako možemo bez zadržavanja da odemo do Skoplja i Ohrida, Tirane, Drača, Skadra. Ako to uspemo za godinu i po, to je istorija", rekao je Vučić.

Poručio je da se svima otvara bezbroj mogućnosti, a nijedna nije loša za bilo koga, upravo suprotno.

On je ukazao i da će Srbija, Severna Makedonija i Albanija završtiti godinu sa ukupno 76 milijardi evra BDP-a, što je manje od Slovačke, a možemo, ističe, i da ih stignemo, pa i prestignemo za pet-šest godina.

"Možemo da budemo mašinerija rasta ovog dela Evrope, ali moramo da pomognemo privrednicima. Radimo tako da prošlost možemo da ostavimo iza sebe, da gledamo u budućnost, u živote, u napredak životnog standarda. Od ovoga ljudi mogu da imaju samo korist, nikako štetu", rekao je Vučić.

Inicijativa, ponavlja, nije upereno protiv bilo koga, već samo "svetom" cilju - da građani žive bolje, od čega, kaže, nema ništa važnije.

"Uvek će biti protivnika koji će da traže zavereničke teorije, koji ne razmišljaju o ekonomiji, koji će u svemu da nađu manu. Znam da nisu svi u svetu oduševljeni jer volan za upravljanje nije u njihovim rukama, već u rukama naše tri zemlje, suverene, koje same donose odluke. Mi se pitamo, naši građani se pitaju", rekao je Vučić.

On je dodao i da će se krenuti u konkrene inicijative za pružanje pogodnosti građanima, poput popusta na karte za voz, naplati putarine, kako bi ljudi osetili zašto je to dobro.

"To je naš posao, a vas privrednike molim da nam pomognete, da vrštite pritisak na komore, ali i na nas da radimo brže. Da pokušamo da u potpunosti otvorimo granice. To je istorijski zadatak, videćemo da li smo mu dorasli, a verujem da jesmo", poručio je predsednik Srbije.

Dodao je i da je odavno došlo vreme da pobegnemo iz odnosa "kolonija- sizeren", u kome treba da pitamo druge, već da svoju sudbinu uzmemo u svoje ruke i odlučujemo o sebi.

(Kurir.rs/Tanjug)