ŠTA DONOSI OTVOREN BALKAN: Od Beograda do Tirane sa nula minuta čekanja na granicama! Od 1. januara 2023. neometano kretanje

Mini Šengen dobija novo ime - Otvoren Balkan, a realizacija ove inicijative očekuje se s prvim danom 2023. To znači da će građani Srbije, Severne Makedonije i Albanije neometano moći da se kreću kroz sve tri zemlje, kao po svojoj teritoriji. Inicijativa predviđa i bescarinski protok robe i usluga, ali i popuste za drumarinu, restorane, hotele...

Šta će to u praksi značiti za svakog od nas? Da li će ljudi iz Albanije moći da se zapošljavaju u Srbiji i obratno? Da li je ovo nova era za naš region?

Gosti Usijanja dana: Miladin Kovačević, direktor Republičkog zavoda za statistiku i Vladimir Marinković, poslanik SNS. Urednica i voditeljka emisije je Silvija Slamnig.

- Nema sumnje da je ovo inicijativa koja već pokazuje značajne rezuiltate, jer se ona nadovezuje na CEFTA sporazum, koji daje rezultate u pogledu rasta međusobne razmene, kad je reč o tržištu rada, povećaće se pokretljivost radne snage, pa će tamo gse su intenzivne investicije dovešće se radna snaga iz susedstva, kaže Kovačević.

- Sigurno je da će privrednici prvi iskoristiti tu priliku, biće oslobođeni logističkih troškova, čekanja, gubljenja vremena na granicama, to će uticati da roba brže dolazi do svojih kupaca, da budemo interesantni za investicije i da trgovinsku razmenu maksimalno uvećamo. Imamo puno prostora i treba da to maksimalno iskoristimo. dovoljno smo sazreli da se bavimo sami sobom, i da se keonomskim razvojem baviti uz međusobnu saradnju. Naravno da strateški cilj ostaje punopravno članstvo u EU, kaže Marinković.

