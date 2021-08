MILO HUŠKA I PRETI: Ako Joanikije ne odustane od Cetinja, DOLAZIM I JA tamo gde se brani čast i naše države!

Predsednik Crne Gore Milo Đukanović rekao je da je ustoličenju mitropolita Joanikija na Cetinju dat neprimereno veliki značaj u državi koja je multiverska, sekularna i evropska, pa poručio da metropolit ne treba da bude ustoličen na Cetinju.

- U dužem vremenskom periodu iz Srbije, beogradske Patrijaršije, moglo se čuti mnogo neprimerenih reči na račun Crne Gore i Crnogoraca - rekao je Đukanović.

foto: beta

On je potom uputio apel da nije pametno insistirati na ustoličenju Joanikija na Cetinju.

- Pametno je izmestiti ga iz prestonice u neki od mnogih drugih hramova u Crnoj Gori. Kao što znate, ja sam i danas na Cetinju sa namerom da doprinesem afirmaciji naše spoljne politike i međunarodnog rejtinga. Nadam se da neću biti u situaciji, a moraću da budem ukoliko se apel ne uvaži, da 5. septembra i sam budem prisutan na Cetinju gde je većinska Crna Gora i gde se brani čast i dostojanstvo naše države - zaključio je Đukanović.

Andrija Mandić, jedan od lidera Demokratskog fronta, ocenio je za Kurir da je ovo samo potvrda da iza svih dosadašnjih protesta zbog ustoličenja Joanikija na Cetinju stoji upravo sam Đukanović.

foto: Youtube prtscr / Vijesti

- Njegova najava da će biti na Cetinju tog dana ako se ne odloži ustoličenje mitropolita Joanikija je samo potvrda onoga što tvrdim već danima, iako su iz DPS pokušali da me demantuju, a to je da iza svih tih protesta i ekstremističkih akcija stoji upravo Milo. Ovom najavom da će biti tamo 5. septembra je takođe poslao poruku kako bi ohrabrio, osokolio i podstakao sve one koji su protiv ustoličenja na Cetinju da dođu u što većem broju kako bi jedan svečani čin, važan za većinski deo Crne Gore, Srbe u CG i SPC, pokušao da uprlja. Bilo bi pošteno da ne huška druge, već da svojim imenom prijavi te skupove i da, kao i svi drugi, odgovara kao njihov organizator za sve što će se dešavati na njima - rekao je Mandić.

foto: FoNet/AP

Prethodno je grupa javnih radnika iz regiona pozvala EU i SAD da "hitno utiču na vlasti Srbije i Crne Gore, ali i SPC da otkažu zakazanu ceremoniju ustoličenja izabranog mitropolita Joanikija, 5. septembra, u Cetinjskom manastiru".

Među potpisnicima ovog apela, u kojem se, između ostalog, tvrdi da je "mir u Crnoj Gori dramatično ugrožen" su: Latinka Perović, Veljko Bulajić, Vesna Pusić, Sonja Biserko, Senad Pećanin, Bogdan Tanjević, Nikola Samardžić, Boro Kontić, Dino Mustafić, Slaviša Lekić, Dinko Gruhonjić i Davor Đenero.

Još uvek neizvesno Vučić: Saopštiću 2. ili 3. septembra da li idem na ustoličenje Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će 2. ili 3. septembra saopštiti da li će prisustvovati ustoličenju mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija. On je rekao i da će njegova odluka o tome biti zasnovana na političkim argumentima i da ne želi da izaziva tenzije ili da, kako je ukazao, "pravimo probleme". - Nisam još doneo odluku, sagledavam sve i pri tome neću da se rukovodim onim što govore bezbednosne službe - rekao je on. Ivana Žigić/ Foto/Source:EPA Georgi Licovski, Nemanja Nikolić, AP Risto Božović