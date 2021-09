IZUZETNI POZNAVALAC BALKANA, OPERATIVAC, BAJDENOV DIPLOMATA: Šta Srbija može da očekuje od GABRIJELA ESKOBARA?

Novi izaslanik američkog predsednika Džozefa Bajdena za Zapadni Balkan biće Gabrijel Eskobar koji će zvanično na tom mestu 7. septembra naslediti Metjua Palmera. U diplomatskim krugovima veoma cenjen, izuzetni poznavalac prilika na Balkanu, sa iskustvom delovanja i u kriznim područjima.

Poznavaoci njegovog rada ističu energičnost i diplomatski pristup u rešavanju problema, pa će se u skladu sa tim, kako kažu, postaviti i prema našoj zemlji.

Vladimir Marinković iz Kongresa srpsko-američkog prijateljstva kaže da Eskobar nije jedan od onih koji će Srbiju staviti pred svršen čin i postavljati joj ultimatime.

"On je jedan od onih ljudi koji ne smatraju da Srbiji treba da se nametne rešenje i da joj se kaže ili pripreti, vi morate da potpišete i da priznate tzv. Kosovo, već jednostavno, imajući pragmatičan pristup, svesni su toga da dugoročno rešenje mora da podrazumeva neki kompromis i mora da podrazumeva to da Srbija mora da odbrani dostojanstvo i svoje nacionalne interese", ocenjuje Marinković.

Postavljanje Eskobara je i pokazatelj da Bela kuća želi i proaktivnu ulogu na prostoru Balkana, smatraju bivše diplomate. Nekadašnji diplomata Milisav Paić očekuje da će Eskobaru prioritet biti opeativa.

"Pre svega će se baviti operativnim poslom, ja ne verujem da je on čovek koji će se baviti nekim kreativnim radom. On će sigurno biti jako prisutan, aktivan, želeće da na neki način potvrdi prisustvo SAD na ovim prostorima", kaže Paić. S obzirom na to da je Amerika svoje prisustvo na Balkanu bazirala na jačanju ekonomije, stručnjaci veruju da je on i postavljen kako bi kao iskusan diplomata sprovodio tu politiku.

"Amerikanci posebno podržavaju inicijativu Otvorenog Balkana ili kako se to ranije zvalo Mini šengena, dakle, ekonomskih integracija i punog kapaciteta slobodnog protoka kapaciteta roba ljudi i kapitala u ovom regionu, kao jednu od glavnih formula dugoročnog mira, dugoročne stabilnosti, ali i naravno mogućnosti ostvarivanja američkih interesa ovde", zaključuje Marinković.

