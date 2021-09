KRIMI ŠEMA U CRNOJ GORI: Parama od kokaina finansirali Milov režim i sportske klubove?!

Iako istraga afere "banana" tek treba da utvrdi tokove prljavog novca, stručnjaci gotovo sa sigurnošću tvrde da on završava upravo u rukama pojedinih visokih političkih funkcionera u Crnoj Gori, ali i u džepovima sportskih čelnika i klubova

Novac od šverca kokaina, koji, prema tvrdnjama poznavalaca tamošnjih prilika i crnogorskih funkcionera, aminuje i omogućava crnogorski predsednik Milo Đukanović, po svoj prilici završava mahom u rukama tamošnjih funkcionera i za finansiranje istog tog režima, ali i pojedinih sportskih klubova!

To za Kurir, osvrćući se na poznate činjenice, ocenjuju stručnjaci za bezbednost. Kako je Kurir pisao prethodnih dana, poslednja afera koja je uvezala crnogorskog predsednika sa švercom kokaina je nedavno hapšenje Budimira Krstovića (66), zvanog Budo Banana, i njegove ćerke Marine Krstović (27), zbog sumnje da su umešani u šverc 1,4 tone kokaina koji je pronađen u skladištu njihove firme u Zeti (firma za uvoz, koja voćem snabdeva gotovo sve velike trgovinske lance, kako u Crnoj Gori, tako i u Srbiji). Bez sumnje, stručnjaci su saglasni da ova šema ne može da se izvodi bez aminovanja samog vrha vlasti, a upravo prvog čoveka Crne Gore povezuju sa tim mutnim poslovima već decenijama.

Istovremeno, i pojedinci iz sveta sporta ne kriju veze s ljudima iz ovog miljea, a neki ih čak i javno brane! Tako je bivši trener košarkaškog kluba Partizan Duško Vujošević pre nekoliko dana otvoreno stao u odbranu svog kuma Budimira Krstovića i poručio da je siguran da Buda Banana i njegova porodica nemaju nikakve veze sa bilo kakvim švercom, te upozorio političare i javnost da "ne sude pre suđenja".

Iako istraga tek treba da utvrdi tokove ovog prljavog novca, stručnjaci gotovo sa sigurnošću tvrde da on, po svemu sudeći, završava upravo u rukama pojedinih visokih političkih funkcionera - odnosno da se njime praktično finansira režim Mila Đukanovića - ali i u džepovima sportskih čelnika i klubova.

- Novac od šverca u Crnoj Gori - svojevremeno duvana a sada kokaina - najpre je išao za finansiranje same države, odnosno njenih visokih funkcionera, a kako je i sport u neku ruku promocija države, i to vrlo značajna, nije uopšte isključeno da je išao i u sport. Svi u tom lancu su se enormno obogatili, od političara, preko sportista, do kriminalaca - konkretan je Ljuban Karan, oficir Kontraobaveštajne službe i potpukovnik u penziji. Podseća i da je svojevremeno bivši ambasador SAD u Srbiji i Crnoj Gori Vilijem Montgomeri otvoreno rekao da je Zapad dopuštao krijumčarima duvana da operišu iz Crne Gore kako bi tadašnja vlada te zemlje mogla da se finansira.

- Jasno je da se to moglo organizovati jedino preko države koja se tada toliko povezala s mafijom da je taj zagrljaj opstao do danas. Obaveštajne službe koje su im omogućile šverc duvana su ih povezale sa ozbiljnom mafijom. Tako je taj takozvani laki šverc otišao u duboku ilegalu i prešao na mnogo profitabilnije, kokain - kazao je Karan za Kurir.

Istog je mišljenja i dekan Fakulteta za studije bezbednosti Edukons Miroslav Bjegović.

- Retko koju državu kao CG finansiraju banane, kao glavna privredna delatnost države, u kojoj je uvoz banana duplo veći po glavi stanovnika od svih ostalih evropskih zemalja. Jasno je da ovaj prljavi narko-biznis ne može funkcionisati, unazad 20 godina, bez podrške glavne političke opcije DPS i njenog predsednika, čiji su čelni ljudi najviši funkcioneri u bezbednosnim službama, pravosuđu, sudstvu i carini, a koji omogućavaju organizovano sprovođenje ovog kriminalnog posla upravo preko kotorskog klana, koji su i stvorili - navodi Bjegović.

Kokainski keš, kaže, legalizuju se prvenstveno kroz izgradnju i kupovinu nekretnina na primorju, kao i u većim gradovima Srbije, ulaganjem u sportske klubove i kockarnice.

Karan podseća I Italijani ga ganjali zbog mafijaškog udruživanja Ljuban Karan podsetio je za Kurir da je Milo Đukanović godinama bio na meti italijanskog tužilaštva zbog šverca cigareta. - Od 2000. do 2010. bila je aktuelna afera u Italiji zbog šverca cigareta Mila i njegove ekipe. No, iako su dokazi bili jaki, oni su oslobođeni. Verujem da je Zapad umešao ruke i da ga je spasao - kazao je Karan. Radi podsećanja, direkcija italijanskog tužilaštva za borbu protiv mafije iz Barija zatražila je 2009. zatvaranje slučaja protiv tada crnogorskog premijera Mila Đukanovića, koji je u Italiji bio osumnjičen za mafijaško udruživanje i međunarodni šverc cigareta. Istraga o ovom slučaju počela je 1999. nad 15 osoba iz Italije i Crne Gore.

