ISTINA JE DA NEKI HOĆE DA ME SKLONE Vučić o izjavi Saše Jankovića i stranim ambasadama: Govorio je iskreno PRATIMO ŠTA SLUŽBE RADE

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obraća se javnosti uživo iz Turske na TV Pink u 20 časova.

Aleksandar Vučić se nalazi u dvodnevnoj poseti Turskoj, a planirano je da se sretne sa predsednikom te zemlje Redžepom Tajipom Erdoganom i drugim visokim zvaničnicima.

- Poseta Merkel je zanasvrlo važna. Nemačka je politički najmoćnija zemljau Evropi, stavovi Merkel su važni, zadovoljan sam njenom posetom i podrškom koju nam pruža. To je bio u spoljnopolitičkom smisli jedna od najvažnijih stvari, kada imate takav odnos to govori i o našoj zemlji. A u komentarima ima i zavisti, potrebi da se Srbija ocrni, ali Srbija je na dobrom putu, i ne moramo da se osvrćemo, ne moram da zovem Dodika pa da nam jedina tema bude Đukanović i drugi. Kada nemate svojih rezultata, odna napadate druge.

- Da sam nepismen i da ne razumem jezik iz Zagreba razumeo bih, to je poruka koju bih mogao da prevedem kao "mi nemamo druga posla nego da se bavimo Srbijom". To što je Đukanović rekao nemam problem, ja sa svim mogu da razgovaram. On budućnost svoje zemlje vidi u nestanku Srba, o bi želeo da gradi svoju zemlju da Srbi nemaju nikakva političk aprava, pa onda udar na crvku, pa onda da ne mogu da se izjasne. Za popis su izmislili trik kojim bi svim po nacionalnosti rekli da su Crnogorci, a poseban deo da je etnička grupa. Zna se ko suk od nas etničke grupe, a ko nacionalne manine. Oni kažu da sam ja pozivao ljude da mlataraju nekim zastavama. Kada sam ja to učinio - zapitao je predsednik, i rekao da to nikada nije izjavio.

Vučić je rekao da je i u Njujorku, u kvartovima gde žive imigranti, dozvoljeno svima da kače svoje zastave - bilo da su iz Portorika, Irske ili Italije.

- Za njih je samo srpska zastava zločinačka. Ja postavljam još jednom pitanje, gde ste čuli da sam ja rekao nešto o tome. Poslednjih dana je u crnogorskim medijima samo jedna tema, a to sam ja. Pa sam ja kriv za Cetinje. A dobio sam poziv da idem tamo, ali nisam. Samo sam čestitao mitropolitu Joanikiju, i nikoga nisam povredio. Osim toga što sam govorio o srpskog pravoslavnoj crkvi, a ne samo pravoslavnoj crkvi. To oni žele, da tamo postoji samo pravoslavna crkva, pa da na taj način brišu Srbe. A onda je krenula žestoka kampanja iz Zagreba. Oni žele da Crna Gora bude pod njihovom dominacijom i uticajem - rekao je predsednik.

- NIšta nas njihovo ne zanima, samo prava srpskog naroda. Ako pogledate Đukanovićeve i hrvatske medije, to je histerija, ja sam kriv za nešto što se dogodilo na Cetinju, a žetoka kampanja iz Zagreba je nastavak onoga iz vremena Sekule Drljevića da Crna Gora treba da bude pod njihovom dominacijom, a onda imate konferenciju za medije, sa temom "mrzimo Vučića" i "Srbija nikad nije mala koliko bi trebalo da bude". Imam samo jednu poruku, Srbija će nastaviti da se bavi svojim napretkom i rastom, biti sve uspšenija, nećemo odgovarati na šovinizam, mi ćemo pružatiruku ali nećemo menjati svoj pobednički put.

- Vladika Sergije je rekao: "Dok oni tebe napadaju, ja sam miran". Šta ćete, neko mora da bude dežurni krivac.

- Najviše ih muči naša ekonomija, suština je u tome, kada ne mogu da vas unize, i kad vide da je agresija na Srbiju vrlo teška ili nemoguće,onda su karte drugačije. MI ćemo nastaviti svoj posao po pitanju odbrane.

- Ako smo jedom čoveku u Sarajevu spasli život, tu sam ponosan, što se tiče žita za BiH, to je trgovina, a što se tiče odnosa sa Bakirom Izetbegovića, oni su dan posle njegovih izjava uhapsili Srbina, zato apelujem da se zaustave slučajevi tajnih optužnica, da ne radim to jedni drugima, nama su odnosi sa Bošnjacima istorijski izazov, dogovor nam je preko potrebani jedima i drugima. Ja nikad ne reagujem kad prete Sandžakom, ja im kažem da li to stvarnožele. postoje samo 3 opštine sa muslimanskom manjinom, a u RS ima 64 opštine sa srpskom većinom, i još 3 u Federaciji BiH. Moja poruka je da želimo dobre odnose sa BiH, a volimo RS. Treba da izgradimo auto-put do Sarajeva, to je politka budućnosti.

- Suština je u lekovitom dijalogu, da mi razumemo bol Bošnjaka, a oni da razumeju šta se dešavalo Srbima.

Uveren sam da je istina to što je rekao Janković

Predsednik Vučić je povodom izjave Saše Jankovića, o stranim ambasadama i moćnicima koji su pokušali da sruše vlast u Srbiji, rekao da je uveren da je to istina.

- Siguran sam da je govorio iskreno. Mi dobro pratimo šta rade strane službe u Srbiji, i nema tu filozofije, mi znamo da nisu zadovoljni bržem napretku Srbije. A što bi se neko radovao većem rastu Srbije od Hrvatske. Evo da vam navedem primer: 2014. godine ukupan BDP Srbije je bio 32.9 milijardi evra. U isto vreme u Hrvatskoj njihov BDP je bio 48. milijardi evra. I jedni i drugi ove godine završavamo sa 52. milijarde. Zašto bi to neko voleo. Najlakše im je da pišu da sam ludak ili četnik, iako mi niko nikada nije bio četnik, stradali su samo zato što su Srbi. Dakle, jel to smisao. Šta je u stvari to što vi tražite svim tim napadima na takav način. I to što Srbija više nije prva u košarci ili fudbalu, već u ekonomiji - rekao je Vučić, i dodao:

- Zastrašujuće je kako su u Hrvatskoj napali našeg bivšeg patrijarha Irineja, a oni Stepinca, pravosnažno osuđenog da predstavljaju kao sveca, svakoga ko neće da optuži srpski narod krive za sve, a mi ne treba da komentarišemo to stalno, samo ponekad, Srbija mora da imde napred, mi smo zemlja koja nema izlaz na more, a nema ga ni Austrija pa su bogati, mi tako moramo da radimo. Rad je taj koji donosi razliku, zato nam treba više fabrika.

- Pokušavaj da me sklone jer je pitanje rukovodstva važno, stari Bih Zajed koji je napravio Emirate, otišao 70-tih u posetu Libiji kod Gadafija, tad je rekao da se nada da će Umirati da izgledaju kao Libija tada, a pogledajte kako Emirati danas izgledaju, a kako Libija. To je uspeh rukovodstva, onih kji sanjaju snove i ispunjavaju ciljeve, i zato im ja smetam.

On kaže da je pre nekoliko godina bila svakodnevna hajka na njega zbog Savamale, a da su danas svi oduševljeni izgledom Beograda na vodi.

- Neki hrabri ljudi su počeli da grade auto-puteve, bolnice, fabrike. Toliko smo uradili za našu zemlju, za svaki grad. LJudi nisu budale, vide ko se za njih bori i kome je stalo. Pa tri dana sam trčao kada me je onaj starac pitao za put Rudno-Studenica. I bio je u pravu, nisu počeli da ga grade. A sada rade na tome. Za to živim, i za to se borim - istakao je on.

Vučić je na konstataciju reči Angele Merkel da on ne daje lažna obećanja, rekao da se uvek trudi da njegova reč ima težinu.

- Ne plašim se otkazivanja srca ili da će neko da me smeni. Ja kažem da neće moći da okreče ono što smo mi izgradili. Ali nisam zadovoljan koliko bih želeo, možemo bolje.

