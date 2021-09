HRVATSKA KORISTI MILA ZA IGRU PROTIV SRBIJE: Đukanović dosledan jedino u beskrupuloznoj agresivnosti

Hrvatska nema moć da održava predsednika Crne Gore na vlasti, ali ima interes da ga podržava dok god je to moguće, ocenjuje zagrebački profesor

Penzionisani profesor Filozofskog fakulteta u Zagrebu Žarko Puhovski ocenjuje da prošlonedeljni sastanak najviših hrvatskih zvaničnika - pre svega predsednika Zorana Milanovića - sa predsednikom Crne Gore Milom Đukanovićem i njegova zvanična poseta Hrvatskoj, nakon dešavanja na Cetinju, donekle predstavlja mešanje u unutrašnja pitanja Crne Gore.

foto: Youtube/Printscreen

- Pitanje je samo da li je situacija u Crnoj Gori takva da Hrvatska ima razloge koji bi opravdavali to mešanje. Odnosno - može li se dokazati da postoji mogućnost eksplozivne nestabilnosti u Crnoj Gori, koja bi ugrozila Hrvatsku? Tada bi mešanje moglo da bude razumljivo. Ali to, zasad, ne vidim - rekao je Puhovski za Vijesti. Dodao je da je uveren da Hrvatska nema moć da održava Đukanovića na vlasti, ali da ima interes da ga podržava dok god je to moguće.

Crnogorski poslanik i bivši diplomata Miodrag Lekić podseća da jedno od starih pravila u diplomatskoj istoriji glasi - „neprijatelj mog neprijatelja je moj prijatelj“, te da nije teško prepoznati primenu ove formule na aktuelne prilike.

foto: Youtube prtscr / Atlas TV Montenegro

- Sad se to dešava upotrebom Đukanovića, navodno neprijatelja Srbije. Ali Đukanović je napravio toliko krugova u različitim nacionalnim i državno-pravnim statusima, i dosledan je jedino u beskrupuloznoj agresivnosti. Zato se stiče utisak da preko njega igrati širu političku i geopolitičku igru - nije naročito inteligentno. Đukanović je već, to valjda nije zaboravljeno, odigrao za druge nimalo nežne igre protiv Hrvatske - naglašava on.

