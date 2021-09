NEĆU DA PRISTANEM NA PONIŽAVANJE SRBIJE, POVUĆI ĆE SAFARI VOZILA KOJA NE ZNAM ČEMU SLUŽE: Vučić iskreno o situaciji na Kosovu

Predsednik Srbije, Aleksandar Vučić nakon završene današnje sednice Saveta za nacionalnu bezbednost govorio je o tome koji zaključci su doneti. On je tom prilikom otkrio da je odbio predlog zemalja Kvinte za Kosovo i Metohiju.

- Neću da prihvatim ono što je zahtev onih koji su sa Prištinom dogovarali ovo što se sada dešava. Razgovaraćemo. Ono što je sigurno, čuvaćemo mir. Znate šta im je sledeći potez? Upadnu u Valač ili kontrolnu zgradu na Gazivodama pa kažu: "Hajde sad kompromis". Dođe neki evropski predstavnik kod mene i kaže:"Ajmo kompromis". Povući će oni teško naoružanje i ova "safari" vozila što misle da su mnogo jaki što ih šetaju po Kosovu. Povući ćete "safari" oklopnjake za lov na divlje životinje oko Kilimandžara i ne znam čemu sve to služi osim za plašenje naroda. Povući će to, ali generalni direktor i menadžer moraju da ostanu. E, neću. Suviše sam ozbiljan i odgovoran da neću na to da pristanem. Ne dam pristanak na ponižavanje Srbije. Može kompromis u svemu, a ponižavanje Srbije ne može - rekao je predsednik.

Podsetimo, sednica Saveta za nacionalnu bezbednost koja se održana danas u Palati Srbija završena je posle dvočasovnog zasedanja. Njome je predsedavao predsednik Srbije Aleksandar Vučić i vrhovni komandant oružanih snaga Srbije koji se u podne, po završetku sednice, obratio medijima. Tema sednice su dešavanja na Kosovu i Metohiji, odnosno upad jedinica ROSU na prelaze Jarinje i Brnjak kao i analiza najnovijih napada na Srbe u južnoj pokrajini, te odluka Prištine o skidanju tablica sa srpskih automobila.

(Kurir.rs)