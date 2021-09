VUČIĆ O UVREDAMA MILANOVIĆA On je izbor hrvatskog naroda i samim tim njihova slika i prilika! Da vređam narod, ne pada mi na pamet

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da "neće da odgovara na uvrede" hrvatskog predsednika Zorana Milanovića, koji je ranije izjavio da "sumnja u stvarne ciljeve politike Beograda kada je u pitanju članstvo u EU", kao i da će pre toga tražiti "odgovor Srbije o sudbini oko 2.000 hrvatskih građana nestalih 1991. godine".

Vučić je, odgovarajući na pitanja novinara nakon sednice Saveta za nacionalnu bezbednost, rekao da je "Milanović veliki i iskreni prijatelj Srbije i da čezne da vidi Srbiju u EU", kao i "da ćemo i taj problem da rešimo". On je rekao da "to neće da promeni činjenicu da će Srbija da pretekne Hrvatsku" u ekonomskom razvoju, kao i da će se to desiti uskoro.

- Nastaviću da ne odgovaram uvredama. On je izbor hrvatskog naroda i građana Hrvatske i time je njihova slika i prilika. Taj narod da vređam, ne pada mi na pamet - rekao je Vučić.

Vučić je na pitanje kada će se povući naoružani pripadnici specijalne jedinice kosovske policije koji kontrolišu prelaze sa Srbijom na severu Kosova, koji ne dozvoljavaju ulazak sa statusno neutralnim "KS" tablicama, kao ni srpske registarske tablice gradova na KiM, odgovorio da to "treba pitati njihove mentore".

- Njihovi mentori da kažu hoće ili neće. Možda neće nikad da se povuku. Sve to može, ali na silu i bez pristanka Srbije - rekao je Vučić.

Vučić je naveo da kako god da se reši situacija na severu Kosova, "rešiće se bez ponižavanja Srbije na pristanak na ono što se Srbiji nudi".

- Gledaćemo da čuvamo mir, što se Srba tiče - rekao je Vučić.

(Kurir.rs/Beta)