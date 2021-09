MINISTAR VULIN BEZ ZADRŠKE: Ne pregovaramo pred pištoljem uperenim u čelo, EU je lažljiva organizacija

BEOGRAD, 24. septembra 2021. (Beta) - Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin izjavio je danas da će Priština morati da povuče svoj potez sa tablicama "kojim destabilizuje region" ako želi da pregovara, jer "Srbija ne pregovara pred pištoljem uperenim u čelo".

"Ako treba neko da se igra silom, možemo mi više sile da pokažemo nego (Aljbin) Kurti sa tom šakom razbojnika ali nećemo jer ; smo odgovorni i vodimo računa o svakom životu. Ja ne želim da se Kosovo zapali, već mir", rekao je Vulin za TV Pink.

On je naveo da će "srpska žandarmerija izvršiti svako naredjenje predsednika države Aleksandra Vučića, ona je spremna da to uradi i visoko motivisana, braniće svoj narod gde god je potrebno" i ocenio da "novog pogroma nad srpskim narodom neće biti".

Navodeći da Priština ne ispunjava svoje obaveze iz Briselskog sporazuma, on je rekao da je Evropska unija (EU) "lažljiva organizacija čija reč ništa ne važi".

"Nek nam (EU) kaže da li Briselski sporazum vredi, ako ne vredi onda ne vredi u celini, onda će se mnoge stvari promeniti na prostoru Kosova i Metohije. ; Mnoge, videćemo kako će funkcionisati pravosudje, da vidimo šta biti sa kosovskom policijom, sa elektroeneregetskim sistemom", rekao je Vulin.

On je rekao da "EU vredi koliko njen potpis (na Briselski sporazum). Kad me sledeći put opet neko bude pitao zašto nisam za EU evo samo to - vi ste lažovi koji ne poštuju svoj potpis", rekao je Vulin.

Kurir.rs/Beta