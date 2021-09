DRECUN I KARAN O JARINJU Neko pravi krizu, ugrožava opstanak našeg naroda i ne možemo da ne reagujemo! Nije pretnja već upozorenje

BEOGRAD - Šef skupštinskog Komiteta za KiM Milovan Drecun rekao je jutros gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije da premijer privremenih prištinskih institucija Aljbin Kurti ne želi da odustane od jednostranih nasilnih akcija na severu Kosmeta, želi da nas natera da prihvatimo ovo stanje.

Drecun je ukazao i na opasnost od ovakvih akcija rekavši da ako popustimo svaki sledeći put će na ovaj način pokušati da nas natera da pristanemo na svaki sledeći ustupak.

- Ali naš stav je čvrst - rekao je Drecun osvrnuvši se i na važnost Gazivoda koje strujom snabdevaju sever Kosova.

Drecun je dodao i da je 720 ljudi u prištinskim specijalnim jedinicama i da su tenzije i rizik od eskalacije visoki.

- Tu neko pravi krizu, ugrožava opstanak našeg naroda i ne možemo da ne reagujemo i ovo nije pretnja nego upozorenje - pojasnio je Drecun dodavši da je to naša teritorija i da ako drugi ne mogu da zaštite naš narod i da to preuzmu na sebe poput NATO onda ćemo mi to uraditi.

Gost u jutarnjem bio je i Ljuban Karan, nekadašnji vojni kontraobaveštajac i operativac KOS-a, koji je rekao da je cilj Prištine da isprovocira Srbe na severu.

06:30 LJUBAN KARAN BIVŠI OPERATIVAC KOS-A: Kurti je nepredvidiv, moramo biti spremni na akciju

Karan je dodao i da je Kurti nepredvidiv i da treba da budemo spremni.

On je dodao i da za delovanje treba imati dobre obaveštajne podatke za koje veruje da ih Srbija ima - ko stoji iza ovakve akcije Kurtija i ko to podržava.

