MUČILI ME UPALJENIM SVEĆAMA I STRUJOM! Svedok u Hagu na suđenju OVK zločincu Mustafi izneo JEZIVE detalje

Treći svedok u predmetu protiv Saljiha Mustafe pred Specijalnim sudom u Hagu izjavio je na današnjem nastavku suđenja ovom bivšem pripadniku OVK da je tučen i zlostavljan na različite načine, prenosi Reporteri.

Na pitanje Tužilaštva o metodama mučenja, svedok je rekao da su ga udarali raznim jakim oruđem, mučili upaljenim svećama i strujom.

"Udarali su me repom sekire, udarali su me metalnim šipkama. Tukli su me na razne načine. Vezali su mi noge električnim žicama, naterali me da zadrhtim i tako dalje. Zapalili su me svećom, sedeći u stolici, i sveću su mi doneli blizu leđa", tvrdi on.

Tužilac: Kada ste bili zatočeni u štali, koliko često su vas tukli?

Svedok: Skoro svaki dan, možda je postojao dan kada nisam bio mnogo tučen, ali skoro svaki dan sam dobijao batine.

Tužilac: Šta su vam uradili u štali?

Svedok: Ko god je otvorio vrata udarao me je nogom ili boksom ili nečim drugim od čega nisam mogao da pobegnem.

Tužilac: Da li se to dogodilo drugim zatočenicima?

Svedok: Jeste, i meni i ostalima.

Tužilac: Šta možete reći o gornjem spratu kuće?

Svedok: Tamo je bilo premlaćivanja koje ne možete zamisliti.

Tužilac: Upotreba ovih instrumenata za mučenje se odvijala na spratu ili ne? Da li se sećate koliko je ljudi umešano u premlaćivanja?

Svedok: Troje, četvoro, ponekad se dogodi čak i petoro.

Tužilac: Da li su to bili isti vojnici?

Svedok: Nisu, i oni su se razlikovali.

Tužilac: Da li su vas premlaćivali pred drugima, ili su vas prebacivali pojedinačno?

Svedok: Nisu u grupama, vodili su jednog po jednog.

Tužilac: Jeste li čuli nadimke ljudi?

Svedok: Da, neki nadimci su mi ostali u glavi. Bili su Tabuti, Velja, Afrimi, Adnan, Fatmir…. ovo mi je ostalo u glavi. Ovi su bili veći.

Tužilac: Šta su ti ljudi nosili?

Svedok: Crne uniforme, ali ponekad se dešavalo da budu obučeni u civilnu odeću.

Tužilac: Sećate li se drugih detalja ovih uniformi?

Svedok: Imali su neke ambleme, pisalo je "BIA".

Tužilac: Pominjete Kovčeg, je li to pseudonim?

Svedok: Nakon nekog vremena saznao sam da se zove Nazif.

Tužilac: Znate li šta znači taj nadimak?

Svedok: Kažemo tabu kada osoba umre, odvedu je u grob.

Tužilac: Mislite na kovčeg?

Svedok: Da, tako je.

(Kurir.rs/Kosovo-onlajn)