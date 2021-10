SKANDALOZNO PONAŠANJE NARODNE POSLANICE ŠTETI UGLEDU SRBIJE: Neprijatna situacija u parlamentu može da naškodi celoj zemlji

Jadranka Jovanović, narodna poslanica na listi SNS, smenila je sekretara u delegaciji Parlamentarne skupštine Frankofonije, na čijem je čelu upravo nekadašnja operska diva, jer navodno nije dovoljno odan i nije se bavio samo njenim zahtevima, saznaje Kurir.

Postupak narodne poslanice prokomentarisala je dr Simona Žikić sa Fakulteta za medije i komunikacije.

- Mene ovo ne iznenađuje jer imamo problem u procedurama i protokolima kad su u pitanju naše institucije. Mislim da je ovde pitanje protokola i šta su zaduženja osoba u Skupštini Srbije. Mislim da je problem ljudi koji prihvate takve funkcije ne upoznaju se sa načinom rada određenih institucija. Sa jedne strane, Jadranka retko govori - rekla je Žikić u Jutarnjem programu Kurir televizije.

foto: Kurir televizija

Jadranka Jovanović inače važi za poslanicu koja se retko javlja za reč.

- To može da se tumači na više strana, možda promišlja pa iznosi kasnije predloge, a sa druge strane može biti pasivnost. Bojim se da ovde nije reč o pasivnosti već o inertnosti kad je reč o nekim stvarima. Ovo me je iznenadilo u smislu na koji način se iskomuniciralo, onaj ko radi u protokolu zna koja količina informacija mora da se odradi i šta je prioritet. To je jedan od najtežih poslova. Ovakva situacija može da naškodi ne samo imidžu "dive" već samoj zemlje, to je veliki problem - zaključila je Simona Žikić.

