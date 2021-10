SVE O LOBIRANJU, DRECUN I VUKOVIĆ BEZ DLAKE NA JEZIKU: To je jezik Zapada, a Kosovo najskuplji projekat 21. veka

Kako bi obezbedili podršku SAD u pregovorima sa Beogradom, ali i kako bi dobili pomoć za ulazak tzv. Kosova u međunarodne institucije poput Ujedinjenih nacija, prištinske vlasti izdvajaju i nekoliko miliona dolara godišnje, a samo za manji deo lobističkih grupa i oko 50.000 dolara mesečno.

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju smatra da te akcije ne treba zvati lobiranjem.

foto: Kurir TV

"To je političko delovanje, oni žele da budu priznati u što više država. Podudarnost interesa između lažne države Kosovo i SAD je 100 posto i nije im potrebno lobiranje kod SAD. To je kontinuitet američke politike i oni su i stvorili tu lažnu državu", ocenio je on.

Drecun je naveo da se lobiranja sprovode u mnogim državama sveta, da mogu biti politička, ekonomska, medijska i da tu nema ničeg nelegitimnog.

Nenad Vuković, predsednik društva lobista Srbije sa druge strane definiše lobiranje u širem smislu kao uticaj na donosioca odluke.

"Ali, lobiranje je takođe na zakonu zasnovana delatnost koja podrazumeva transparentno zalaganje na zakonit način ciljeve koji su zakoniti, legalni i zasnovani na javnom interesu", definisao je pojam lobiranje naš sagovornik i naglasio da je ono zakonito u Srbiji od pretprošle godine i poznato je pod kojim uslovima se može lobirati.

foto: Kurir TV

Za Vukovića je lobiranje jezik Zapada, te da je Kosovo najskuplji projekat Amerikanaca u 21. veku.

"Imate kombinaciju legalnog lobiranja, crnog novca i davanja sinekure u kosovskoj privredi. Cilj panameričko-albanskog kongresa je da završe sve za vreme Bajdenovog mandata", objasnio je Nenad Vuković.

Drecun kaže da sigurno postoje i crni fondovi za te namene.

foto: Kurir TV

"Postoje američki kongresmeni koji su optuživani da su na crno primali pare, ali su štitili nečiji interese. Postoji i srpski kokus koji deluje u američkom kongresu i oni deluju za naše interese, ali se tu ništa ne radi nelegalno i nama se onemugućuje nastup u medijima jer nam interesi nisu identični. Albanci imaju zaista jaku lobističku grupu, ali i Vučić kroz lične kontakte sa političarima, sa kineskim predsednikom, Kurcom, Angelom Merkel postiže isto fenomenalne rezulatet", zaključio je Drecun.

Princip po kome se radi je, kako je istakao Vuković, "govorite svoju istinu da je ne bi drugi govorili umesto vas".

(Kurir.rs)

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

02:28 POSTOJI OPASNOST DA KURTI ZAUZME DVE KLJUČNE STANICE NA KIM: Milovan Drecun o planovima Prištine