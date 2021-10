ZAVERA! STRANCI I DEO MUP HTELI DA SRUŠE VLAST! Vulin izvestio Vučića o pokušaju DRŽAVNOG UDARA, planirali i da hapse Andreja

Sektor unutrašnje kontrole u MUP poveo je opsežnu istragu po pitanju slučaja „Jovanjica“ i nelegalnog prisluškivanja predsednika Srbije Aleksandra Vučića. U okviru ove istrage, kako navode mediji, Dijana Hrkalović, bivša državna sekretarka MUP, Slobodan Milenković, načelnik Odeljenja za narkotike beogradske policije, i Dušan Mitić, inspektor, odbili su da budu ispitani na poligrafu, što policija tumači kao da su odranije imali takav dogovor sa bivšim rukovodstvom MUP. Sektor unutrašnje kontrole MUP pozvao je na saslušanje i direktora policije Vladimira Rebića.

Aleksandar Vulin, ministar unutrašnjih poslova, izvestio je predsednika Srbije Aleksandar Vučića da su delovi MUP radili protiv države i da je jasno da je postojala sprega delova prethodnog rukovodstva MUP sa centrima moći u inostranstvu.

Ko je ko Povezanost crne trojke Slobodan Milenković je sa svojim saradnicima uhapsio Predraga Koluviju, koji je optužen za aferu „Jovanjica“ (na gazdinstvu koje je u javnosti predstavljeno da se bavi uzgojem organske hrane zaplenjeno je 650 kilograma suve marihuane i 65.581 stabljika ove opojne droge u sirovom stanju, težine skoro četiri tone). Mitić je, navodno, tražio od Koluvije da lažno optuži Andreja Vučića, brata predsednika Srbije, za umešanost u ovu aferu. Za razliku od Milenkovića i Mitića, kojima je ovo prvi put da odbijaju poligraf, bivšoj državnoj sekretarki je ovo čak treći put da odbija poligrafsko ispitivanje od početka godine. Hrkalovićka je tokom zime 2021. dva puta bila saslušana u SBPOK. Prvi put u sklopu istrage neovlašćenog prisluškivanja predsednika Srbije, a drugi put u okviru istrage kriminalnih aktivnosti grupe Veljka Belivuka.

Pored toga, Vulin je izvestio Vučića i da je pomenutih troje odbilo poligraf i time dalo dokaz na sve sumnje o postojanju državnog udara, nezvanično je potvrđeno Kuriru iz MUP. Mediji pišu da su ljudi iz samog vrha policije u novembru 2019, u vreme hapšenje Predraga Koluvije, vlasnika „Jovanjice“, pripremali hapšenje Andreja Vučića, brata predsednika Srbije Aleksandra Vučića, i nakon toga nasilno otimanje vlasti. Policijska istraga je, navodno, došla do indicija i podataka koji pokazuju da su iza svega stajali strani centri moći, pa i same diplomate pojedinih zapadnih ambasada u Srbiji.

Vulin je istakao je da su delovi Ministarstva unutrašnjih poslova bili spremni da menjaju dokaze u slučaju "Jovanjica", da fabrikuju laži koje bi se koristile za napade na članove porodice Aleksandra Vučića, a krajnji cilj je bio taj da se Aleksandar Vučić usled ogromnog pritiska povuče sa mesta predsednika države.

- Ovo nema nikakve veze sa Koluvijom. Da li će on biti osuđen ili neće, da li je na njegovoj plantaži proizvođena marihuana, to uopšte nije tema sada. O tome će odlučiti sud. Mi ovde danas govorimo o tome, da su delovi Ministarstva unutrašnjih poslova bili spremni da učestvuju u radnjama koje su nespojive sa policajcima, da su bili spremni da menjaju dokaze i da su bili spremni da sve ovo što se dešavalo oko Jovanjice iskoriste sa samo jednim ciljem, da predsednik Aleksandar Vučić vidi da mu je rođeni brat uhapšen, da je u zatvoru zbog kriminala i da ga to prisili da podnese ostavku. To je bio cilj, samo je to trebalo da se desi. Sve ostalo je potpuno nevažno - poručio je ministar unutrašnjih poslova.

Vulin dodaje da je Sektor unutrašnje kontrole danas imao opsežnu aktivnost.

- Ponudio je poligraf troje pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova. Jedna bivša državna sekretarka i dva aktivna pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova su imali mogućnost da na poligrafu odgovore na određena pitanja koja im je postavio Sektor unutrašnje kontrole. Sve troje su odbili da odgovaraju na pitanja bez nekog valjanog obrazloženja - kazao je Vulin.

- Šta vas je koštalo da budete tih deset minuta na poligrafu, da kažete to što imate, da odgovorite to što imate? Ili po prvi put niste znali pitanja? Ili po prvi put ste imali poligraf na koji ne možete da utičete u smislu postavljanja pitanja. Mi smo dakle, pokrenuli jednu akciju, juče je doneta odluka da se pokrene akcija, ja sam o tome juče referisao predsedniku Vučiću i rekao mu da će se to desiti da ne bude iznenađen kad to bude video u medijima. I on mi je rekao da očekuje da niko neće pristati na poligraf. Nadao se kao i svi mi do poslednjeg trenutka da ipak neće biti tako, da ćemo dobiti istinu i da će ta istina biti takva da niko nije pokušao da zloupotrebi sve ovo i da niko nije želeo da izvrši napad na porodicu Vučić, na Andreja, na Aleksandra - istakao je ministar Vulin.

Radovanović: Plan B Slučaj „Jovanjica“ je bio „plan B“ grupe u MUP koja je bila paralelna struktura u MUP, rekao je Tomislav Radovanović, načelnik Službe za specijalne istražne metode u Upravi kriminalističke policije MUP Srbije, za TV Prva. Kako je naveo, „plan A“ je bilo prisluškivanje Vučića, a krajnji cilj je bilo diskreditovanje predsednika.

Božo Spasić, bivši operativac DB, navodi da je interesantno to što troje ključnih ljudi za „Jovanjicu“ i prisluškivanje predsednika Srbije odbija da ide na poligraf, te da sve ukazuje na postojanje izvesnog dogovora između njih, ali i uplitanje stranog faktora u ove afere.

- Ukoliko nećete da idete na poligraf, onda ulazite u veoma ozbiljnu istragu koja se sastoji iz čitavog niza operativnih radnji i vrlo verovatno da iza ovog njihovog odbijanja da idu na poligraf stoje određene strukture. Možda postoji raniji dogovor da se na poligraf ne izađe. Može se reći da ima i stranog uplitanja u sve to, ono što posebno ukazuje na ozbiljnosti svega jeste naglo interesovanje opozicije i opozicionih medija za slučaj „Jovanjica“, a da ignorišu činjenicu da je sve to povezano sa prisluškivanjem predsednika i njegovog okruženja - naveo je Spasić.

Prema rečima Marka Nicovića, bivšeg direktora beogradske policije, kada neko odbije poligrafsko ispitivanje, to sugeriše da nešto krije.

- Ako odbijete poligraf, to znači da nešto krijete, taj vaš potez ukazuje na to. Ako ste čisti, prihvatićete poligrafsko ispitivanje. Ova priča mora da se istera do kraja, to je sada posao kriminalističke policije, da otkriju šta se sve tu zaista desilo. Znači, neko je radio nešto privatno, neko ko zna za koga, stvara se nepoverenje u okviru samog MUP, to mora da se istera na čistac. Važno je i za državu da se priča izgura do kraja, jer je osnov svake države bezbednosni sektor - navodi Nicović.

