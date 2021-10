VUČIĆ PORUČIO SRBIMA U RAŠKI: Ako nastave sa upucavanjem naših ljudi, onda nećemo imati izbora! Sve pada na pleća Srbije (VIDEO)

Predsednik Aleksandar Vučić je tokom razgovora sa Srbima u Raški u jednom trenutku zamolio za 15-20 minuta pažnje i da ga ne prekidaju ni zvižducima ni aplauzima.

"Neću previše o prošlosti. Neću ni o tome koliko nas je bilo 1961, ni o lošim rešenjima 1999, ni o ćutanju na pogrom našeg naroda 2004, kada su se predstavnici države sakrivali ispod stola, kao i 2008. kada je Kosovo proglasilo nezavisnost, a mi u Beogradu ćutali. Neću da vas podsećam ni da smo mi tražili da se sve iz UN preseli u EU. Završio sam sa time", počeo je Vučić obraćanje okupljenim Srbima.

Predsednik je dodao da zna šta misli običan narod, a onda je, obraćajući se predstavnicima Srpske liste, rekao:

"Nisam tražio od vas da budete uz mene niti da budemo zajedno zato što vam se nešto sviđa. Želim da vas podsetim na 2013, kada su svi ministri osim Vulina i Đurića, bili za to da Kosovo uđe u UN. Samo zahvaljujući dogovoru sa vama, nismo prihvatili. Bila je to tačka 14 Briselskog sporazuma".

Vučić se zapitao koje je dobro rešenje.

"Kada sam postao ministar odbrane, imali smo dve "dvadesetjedinice" i jednu "dvadesetdeveku" koja nije mogla da poleti. Trebalo je podizati Srbiju, trebalo je podizati plate. Na KiM su sada plate veće nego u Raški. Znam da ni to nije dovoljno. Ja ne mogu da mislim isto što i vi. Deo ovih momaka znam sa stadiona, deo sa drugih strana. Postavlja se pitanje šta je naša pametna reakcija. Ja sam kriv, tražio sam da ne napadnete ROSU. Sramota na mene. Tražio sam to ne zbog njih, nego da nam ne ubiju nekog mladića. Dok danas nisam čuo da će Sofronijević biti u redu, živ nisam bio. Pozvao sam Lajčaka i rekao mu: 'Zauzdajte ih. Ako niste u stanju, zauzdaćemo ih mi'. Rekao mi je da rade na tome i onda su ih naterali da se povuku. Prema našim obaveštajnim saznanjima imali su podršku bar jedne države, i to nije nijedna država EU, a ne znači da ih i oni ne bi podržali".

Vučić je zatim dodao:

"To je skup kriminalaca koje ćemo rasterati. Razmumem vaš gnev".

Predsednik je zatim govorio o razlozima akcije ROSU.

"Neke velike sile ih požuruju. Tu se nalazi želja dela velikih sila da se sve destabilizuje i uruši da bi oni bolje mogli da upravljaju procesima. Njima je cilj slabljenje Srbije i celovito nezavisno Kosovo. Smeta im Srbija zato što napreduje. Imajte u vidu da oni neće odustati. Britanija, Amerika, Nemačka, pa i zemlje Kvinte, ali prvenstveno one tri neće odustati od nezavisnog Kosova".

Vučić kaže da je trebalo više instanci obavestiti šta se danas dešavalo na KiM, a ne samo Lajčaka.

"To vam govori da sam i ja izgubio strpljenje", poručio je predsednik, pa nastavio:

"Postavlja se pitanje šta je nama činiti. Šta god da vas molim, znam da me nećete poslušati. Imao sam dovoljno hrabrosti da odbijem ulazak Kosova u UN. Danas se plašim da u Prištini imamo nekog ko je iracionalan, a imamo i neke zlonamerne u međunarodnoj zajednici, naravno, nisu to svi, ali oni žele da nas uvuku u sukob. Želim da sačuvamo mir. Takođe ću vam reći, a nemojte da mi aplaudirate. Ja sam 20 puta razmišljao pre nego što sam prvi put 4. avgusta 2017. rekao da Srbija neće dozvoliti 'Bljesak', 'Oluje', pogrom iz 2004. Rekao sam da nećemo dozvoliti ubijanje našeg naroda i zato sam odmah došao ovde. Razumem vašu odluku, iako sam želeo da reagujete racionalnije, nisam glup da ne vidim da je to vaš dogovor. Naravno, tu su i emocije. Šta god da se desi, Srbija će biti uz vas. To ne kažem pro forme. Oni koji me poznaju, znaju šta to znači".

Usledio je gromoglasan aplauz.

"Pred nama je težak period. Biće ogromni pritisci, tražiće nestanak RS pre proleća. Sve to pada na pleća Srbije. A sve to će da rade najmoćnije zemlje sveta".

Vučić kaže da sa aktuelnim prištinskim vlastima ne može da se priča.

"Sedeli smo u petak uveče Marko Đurić i ja sa Tačijem i još nekima, a u nedelju su uhapsili Marka. Rekao sam im u lice: 'Da li ste vi normalni". A ovi sada ne kažu ni izvini i misle da imaju pravo da ubijaju Srbe. Ne sekiraju se, jer imaju podršku jedne strane sile. I znam da će da kažu: 'Idemo da hapsimo kriminalce".

Predsednik je dodao da duže od mesec dana lekovi stoje na administrativnoj liniji.

"Samo budite strpljivi, jer oni neće da ispune sporazum. Kao što sam znao da ćemo u BiH samo mi da se pridržavamo Dejtona. Ako krenu u nasilje, vi zaštite svoj narod, a mi ćemo biti uz vas", dodao je Vučić, pa zaključio:

"Samo imajte u vidu kolika je cena koju ćemo svi mi morati da platimo. Ako nastave sa upucavanjem naših ljudi, onda zaista nećemo imati izbora. Moja poruka i njima i vama je da ovo nije Srbija poput nekadašnje iz 1999, 2004, 2008. i 2011. Molimo NATO da obavi svoj posao. Molim Albance da ne pokušavajuaju nasiljem, a ako to ponovo pokušaju, u toj borbi moraćemo da štitimo živote naše dece na KiM".

(Kurir.rs)

Bonus video:

03:38 UŽIVO PREDSEDNIK U RAŠKI, SASTANAK SA SRBIMA U TOKU: Saslušaćemo svakoga, ako treba ostaćemo celu noć! PUCALI SU NA NAS