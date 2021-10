GURKE STOJE IZA NAPADA NA SRBE?! Otkrivena pozadina krvoprolića na KiM! Specijalni britanski bataljon došao 48 sati pre incidenta

Noć na severu KiM protekla je mirno nakon brutalnog napada specijalne jedinice ROSU na goloruke Srbe u Kosovskoj Mitrovici i Zvečanu!

Tokom akcije policije lažne države Kosova, podsetimo, povređeno je nekoliko desetina Srba dok je Srećko Sofronijević (36) životno ugrožen nakon što je upucan prilikom intervencije.

Nekadašnji pukovnik Vojno-obaveštajne agencije i vojni ataše u Izraelu Tomo Đurin rekao je da je specijalna jedinica ROSU bila podrška tržišnoj inspekciji koja je navodno došla da proveri poslovanje pojedinih trgovinskih radnji.

- Albanci smatraju da su država i da prema Rezoluciji 1244 smeju da intervenišu na celoj teritoriji KiM. Krše Briselski sporazum koji kaže da moraju da obaveste komandatna Kfora da će intervenisati na severu KiM, koji je potom dužan da obavesti predsednike opština gde će biti intervencija, ali to nisu uradili, naravno - rekao je Đurin u jutarnjem programu Kurir televizije.

Generalni sekretar Skupštine Srbije Veljko Odalović naglasio je da kreatori lažne države nisu odustali od projekta i da je to najopasnije.

- Kurti nastavlja da provocira i da izaziva incidente i to je njegova uloga. Pada mu rejting i to je ključna stvar što se ovo desilo pred izbore.. Njemu poraz na Jarinju i Brnjaku ne odgovara. Ne može sam da ovo uradi već mu treba podrška i predsednik Vučić je u pravu kad to kaže. Ključna je uloga NATO. Snage Kfora nisu do sada ispunile svoju dužnost. Imali smo dva pogroma. Scenario etničkog čišćenja se nije završio nego su se samo menjale uloge. Incidenti su u funkciji pokazivanja sile zbog unutrašnje politike. Smešno je da šaljete pripadnike specijalnih jedinica da lepe stikere na tablicama. Samo su čekali povod i bili su pripremljeni - smatra Odalović.

Đurin je otkrio šta je prethodilo incidentu.

- Dolazak bataljona Gurki na KiM pre dva dana ima veze sa incidentom. Nisu slučajno došli. Tamo gde dođu Britanci odmah nastane haos. Gurke su elitna jedinica i navodno su došli za sprečavanje nemira. Pripadnici Kfora nisu učinili ono što po Rezoluciji 1244 moraju. Priština apsolutno ne poštuje Briselski sporazum i Kurti to čak i javno govori. Istovremeno ide tiho naoružavanje njihovih snaga. Svaka vojna vežba NATO na KiM se završava tako što deo tehnike ostave - rekao je Đurin.

Odalović nije isključio mogućnost da će narednih dana doći do novih incidenata.

- Od Kurtija se narednih dana može očekivati svašta. Kad pogledate reakcije međunarodne zajednice dođete do zaključka da im on odgovara. Traže neki ishitren potez Srbije. Da je Zajednica srpskih opština formirana i da je ispoštovan Brislelski sporazum ne bismo imali nikakav problem jer ne bi bilo potrebe ni za kakvim intervencijama. Za Kurtija je sve što je potpisano mrtvo. Održava direktne veze sa dve sile koje su još devedesetih naoružavale i oblačile teroriste. Moramo da u međunarodnoj zajednici promenimo odnos prema svemu i da nateraju Prištinu da potpiše. Sofronijevića nisu upucali da ga rane nego da ga ubiju - rekao je Odalović.

Đurin je naglasio da je Kfor nemožan da spreči incidente većih razmera. - Odmah nakon usvajanja Rezolucije 1244 na KiM je stiglo pet kontigenata Kfora sa 50.000 vojnika, a danas ih ima 3.500. Tih 50.000 nije moglo da spreče pogrome, a šta će ovi danas? To su bili vojnici iz pet zemalja koje su nas bombardovale dan pre toga - rekao je Đurin.

