JEZIVA ISPOVEST NEVENE IZ ZVEČANA: Trčala sam kroz rafale sa sinom u rukama, biću mirna tek kad vidim SRPSKE UNIFORME pored sebe

Nevena Milosavljević iz Zvečana u Jutarnjem programu Kurir televizije govorila je o situaciji koja je zadesila celu južnu pokrajinu Srbije.

Ona je istakla je već decenijama napeto na ovim prostorima i da srpski narod to više ne može da trpi.

foto: Kurir televizija

- Mi smo već decenijama navikli na ovo stanje, a samo nekoliko dana je prošlo od onih barikada. Nije lepa reč da kažem da smo naviknuti, jer se na loše ne treba navići. ja kao devojčica sam gurtala suzavce dok sam išla u školu, a sada se i mom sinu to dešava. Ljudi sasvim pogrešnu sliku imaju o nama, mi nemamo slobodu kretanja, a sada nam je zabrana kretanja od 22 časa do 5 ujutru. Na svaki način pokušavaju psihološki da nas slome - navela je Nevena Milosavljević.

Ona je opisala i kako je izgledao poslednji napad na Srbe u Zvečanu, kada je otovrena vatra na narod koji nije bio naoružan.

- Svakodnevno odlazak u školu i prodavnicu je normalan, ali imamo situacije kao što su ovakve da se na 50 m od vrtića dešava takva pucnjava. I to trčati kroz suzavac sa detetom u naručju je jezivo, i strah što nas je od vrtića do kuće pratila rafalna paljba. U 21. veku to je zaista nedopustivo. Našu državu Srbiju treba da interesuju Srbi na Kosovu. Rešenje, nažalost više nije diplomatija i pregovori u kome učestvuje samo jedna strana. Naš narod je jasno rekao predsedniku Srbije i ako on ne može da nas zaštiti, mi ćemo to sami. Ja nisam ohrabrena sve dok ne vidim uniforme srpske vojske pored sebe. Ni u jednom trenutku nisam pomislila da treba da odem, niti ja, niti druge majke - jasno je istakla Nevena.

Kurir.rs