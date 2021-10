SRBIJI NAMENILI PAKLENI SCENARIO IZ GVATEMALE: Svaka kriza na KiM ima očigledan potpis STIGLO UPOZORENJE NA SPECIJALNI RAT

Iza poslednjeg sukoba na KiM stoji američki i engleski potpis!

Ovako govori stručnjak za globalnu bezbednost Nikola Antić posle sukoba koji su pre nekoliko dana pogodili Kosovo i Metohiju i naglašava da strani faktori celu priču vode u cilju da se uništi Srbija.

- Neko hoće da izazove rat! Krušik, Jovanjica, prisluškivanje predsednika, napad na SPC, utakmica u Raškoj... Sve smo to gledali devedesetih. Primenjuje se scanario iz Gvatemale i Konga. Strani faktor vodi celu priču. Očigledan je engleski i američki potpis kako se izaziva kriza - rekao je Antić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Dodao je da je borba protiv šverca legalna.

- Zna se kako se to radi. Vi kod nas imate situaciju da neko ko juri švercere upada sa terorističkom organizacijom i ispaljuje rafalne paljbe na nenaoružani narod, a onda imate sramnu izjavu komandanta Kfora koji kaže da albanske snage nisu uičinile ništa loše - naveo je Antić.

Sva dešavanja na ovim prostorima od 90-ih godina prema njegovim rečima imaju za cilj uništenje i rasparčavanje Srbije.

- Cilj specijalne operacije koja se izvodi protiv Srbije još od 1995. godine još nije gotov. Cilj svih dešavanja je da se Srbija toliko rascepa da više ne postoji. Iz Srbije jasno treba da se pošalje poruka da li smo spremni da branimo kolevku našeg naroda ili ne - naglašava Antić

Zapad predstavlja Srbe kao kriminalce

Poslanik iz Kosovske Mitrovice Ljubomir Marić uključio se u program i naglasio da su Srbi do sada pokazali najveće jedinstvo.

- Trenutno je mirno, a Aljbin Kurti je pokazao da je spreman na sve. Sve ovo što se dešava jeste da se isprovocira Srbija, a prekjuče smo pokazali dosad najveće jedinstvo u proteklih nekoliko godina i mi ne želimo da trpimo više ovakve provokacije. Srećko Sofronijević i dalje leži u bolnici. Nama su ovi izbori još jedini način da se odbranimo svoje, ali ne znamo šta bi sve Kurtiju moglo da padne na pamet. Politika se svodi na nacionalizam To je usmeren napad ka Srbima na Kosovu i Metohiji. Ta politika može da dovede samo do sukoba. Od ambasadora niko nije osudio pucanje na Srbe. Nas svi posmatraju kao neke kriminalce i švercere, a to nije dobro - kaže Marić.