PREDSEDNIK VUČIĆ: Država ne može da interveniše kod privatnih investitora, džipovi u Negotinu i Mionici radili za druge stranke

ALEKSINAC - Mi se ponašamo racionalno, u skladu sa zakonima ove zemlje i po tržišnom principu - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić posle obilaska nove fabrike u kojoj će raditi 800 ljudi.

- Mi hoćemo da pomognemo ali to ne sme i ne može da postane naša obaveza jer niko onda više kod nas neće doći - rekao je predsednik odgovarajući na pitanja novinara i naglasio da nam je glavni zadatak očuvanje mira i stabilnosti jer bez toga nijedan nam investitor neće doći.

Država ne može da interveniše kod privatnih poslodavaca po pitanju zapošljavanja

Naime, Vučić je izjavio da je nesporna volja države da pomogne u zapošljavanju ali da ne može da interveniše kod privatnih investitora svaki put kada neko izgubi posao, jer se to ne dešava nigde u svetu.

Nakon posete fabrici Magna siting u Aleksincu, Vučić je rekao da se na taj način šalje pogrešan utisak potencijalnim investitorima da u Srbiji ne važe zakoni tržišta već da postoji medijski pritisak svaki put kada neko dobije otkaz.

On je rekao da je tokom krize izazvane pandemijom korona virusa u Americi ugašeno tri miliona preduzeća ali da niko nije očekivao od američkog predsednika da nadje neke druge kompanije u kojima će se zaposliti ljudi koji su tamo izgubili posao.

Vučić je rekao da je Srbija davala subvencije brojnim kompanijama, jer je u interesu državi da ima što više zaposlenih, ali da ne može da obavezuje investitora koliko će ljudi da zaposli i da li će da preuzme radnike neke druge kompanije koja se povukla sa srpskog tržišta.

O Dejtonu

Predsednik nije želeo da odgovara na regionalna politička pitanja ali je rekao da Srbija poštuje Dejtonski sporazum i teritorijalni integritet BiH kao i integritet Republike Srpske u okviru BiH.

Vučić izjavio je danas da je zvanična politika Beograda bila i da će i dalje biti da je neophodno poštovanje Dejtonskog sporazuma i da će se podržavati sve ono što se dešava u Bosni i Hercegovini (BiH), a što je u skladu sa tim dokumentom.

"Sve što je u skladu sa Dejtonskim sporazumom mi ćemo podržati i sve ono o čemu se dogovore tri konstitutivna naroda mi ćemo podržati", rekao je Vučić u Aleksincu na pitanje da prokomentariše najavu srpskog člana Predsedništva BiH Milorada Dodika da Republika Srpska planira da ponovo oformi svoju vojsku.

On nije želeo direktno da se odredi prema tim najavama, već je samo rekao da će Srbija i dalje poštovati integritet BiH, baš kao što poštuje integritet RS unutar BiH i da je cilj Srbije da se očuva mir i stabilnost.

O izborima u Mionici

Predsednik je rekao da je SNS samostalno izašao na te izbore i da je zadovoljan ali da nije zadovoljan rezultatima u nekim od okolnih sela i selima prema Divčibarama pa će to biti analizirano unutar stranke da "vidimo gde smo pogrešili" i zašto su ljudi tamo nezadovoljni.

"Džipovi u Negotinu i Mionici radili posao za neke druge stranke"

Vučić je rekao danas da su primećeni džipovi na biračkim mestima tokom lokalnih izbora u Negotinu i Mionici, ali su oni, prema njegovim rečima, "radili posao za neke druge političke stranke".

Vučić je novinarima na otvaranju kanadske kompanije "Magna siting" u Aleksincu rekao da "nije bilo zamerki na biračkim mestima". "Čak ni oni koji su bili srećni, koji su dobili 12,5 odsto (Narodna stranka), umesto 18, 19 (odsto) koliko su imali pre četiri godine. Dakle isti ljudi, samo pod različitom firmom išli na izbore (Demokratska stranka), nisu imali šta da kažu", rekao je Vučić.

Kada su u pitanju rezultati SNS na izborima u Negotinu i Mionici, koja je u obe opštine dobila više od 70 odsto glasova od broja izašlih glasača, Vučić je istakao da su dobili više glasova nego pre četiri godine.

"Ja sam nezadovoljan rezultatima u nekoliko sela uključujući i Donje Mušiće, tamo smo očigledno mnogo grešaka napravili, i u selima prema Divčibarama, gde smo dobijali oko 60, 64 posto glasova. Tu smo neke velike greške pravili. Tu ćemo da analiziramo sopstvene greške i da vidimo šta je to što možemo da promenimo ubuduće", kazao je Vučić.

Prema njegovim rečima, u centralnim gradskim izbornim jedinicama u Negotinu, SNS je osvajao između 57 i 60 odsto glasova.

"Svuda drugo je bilo izmedju 75 i 90 posto, tako da treba da vidimo, naravno, šta je to što bi trebalo da uradimo u narednom periodu, šta je to zbog čega su ljudi nezadovoljni", izjavio je Vučić.

Nosilac liste Narodne stranke za lokalne izbore u Negotinu Krsta Stanković Njenjulović rekao je ranije za agenciju Beta da je SNS na lokalnim izborima u nedelju "ukrala najmanje 20 odsto glasova" i dodao ;da je Narodna stranka spremila više žalbi zbog uočenih nepravilnosti na biračkim mestima.

O SPS i Tomi Fili

Predsednik je odgovarajući na pitanja novinara prokomentarisao i pojavljivanje advokata i člana SPS Tome File koji je rekao Vesni Rakić Vodinelić da izađu na izbore i da pobede Aleksandra Vučića pa onda u ime SPS ponudio saradnju.

O izborima na KiM: Niko nije terao ljude da izađu Kad je reč o izborima na KiM, Vučić je rekao da je zadovoljan odzivom i izlaznošću našeg naroda na glasanje. Naime, predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da niko nije terao ljude da izađu na izbore na Kosovu i da je zadovoljan brojem glasova na izborima. "Napadamo Prištinu za neispunjavanje Briselskog sporazuma, a onda ćemo mi da ne ispunimo Briselski sporazum, kako bismo onda mogli da izadjemo pred bilo koga i da tražimo da se ispoštuje sporazum, odnosno da se formira ZSO", kazao je on na otvaranju fabrike Magna Siting u Aleksincu. On je kazao da su ljudi u srpskim sredinama u "neuporedivo" većem broju izašli da glasaju, prosečno više od 60 odsto, a svega 40 odsto u većinski albanskim sredinama, što, kako je ocenio, govori o motivisanosti ljudi da izadju na izbore. Vučić je ocenio da će Priština ponovo tražiti izlaz za "svoju nelagodnu političku situaciju", ali da je na Beogradu da čeka šta će reći Evropa. "Nadam se da će razum da preovlada kod jednog dela ljudi u Prištini iako je sad teško na to računati posle ovog političkog poraza koji su doživeli. Sit sam svih vrsta licemerja i spolja i iz Prištine", rekao je on.

Nema sumnje da će energetska kriza usporiti srpsku ekonomiju

Vučić je ocenio danas da "nema sumnje" da će energetska kriza usporiti srpsku ekonomiju. On je rekao da je na Srbiji da se bolje prilagodi i pripremi za tu krizu.

"Da obezbedimo ljudima da im cena električne energije ne bude previsoka i da ono što zarade mogu nešto da sačuvaju i za sebe, dakle to su važne stvari za nas, ali to neće biti lako", rekao je on na otvaranju fabrike Magna Siting u Aleksincu.

