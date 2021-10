FILA SE MALO ZANEO: Koalicija SNS i SPS nije uzdrmana nakon istupa poslanika VUČIĆU POTREBAN DAČIĆ AKO ŽELI POBEDU U PRVOM KRUGU

Istup poslanika Skupštine Srbije iz redova socijalista, advokata Tome File, koji je članici Nove stranke Vesni Rakić Vodinelić dao recept za rušenje predsednika Aleksandra Vučića na sledećim izborima, bio je samostalan i ne može da uzdrma vladajuću koaliciju SNS i SPS, ali može da potvrdi da postoji unutrašnji sukob između socijalista.

Ovo je ocenio politički analitičar Đorđe Vukadinović gostujući u jutarnjem programu Kurir televizije.

Vukadinović je rekao da smo navikli da u predizbornoj kampanji te dve koalicione stranke igraju ping-pong, kako bi se stvorila tenzija, koju potom prevaziđu.

"Ovog puta ne mislim da je to, ali ne mislim da ima značaj i težinu. Gospodin Toma Fila ima 81 godinu, nije u cvetu mladosti. Čovek je u živom programu, jedan na jedan, malo se zaneo. Ne mislim da je to stav SPS, pretpostavljam da će se u danu pojaviti socijalisti koji će to demantovati, a verovatno će i on sam to relativizovati", smatra Vukadinović.

Sa druge strane, navodi analitičar, Filina izjava možda govori o sukobu unutar stranke.

"Ima nekog sukoba, ali ne mislim da je ovo posledica toga. Gospodin Fila se malo zaneo, malo poetski uzleteo. To je više bilo začikavanje, provocirao je Vesnu Rakić Vodinelić, da retorički poruči da vidim kako ćete da ga skinete", dodao je Vukadinović i naglasio da je ovo ritualna predizborna seansa, slučajna, ne iscenirana.

Politički analitičar je ubeđen da će naprednjaci i socijalisti ponovo izaći zajednički na izbore.

"Bila bi senzacija da ne bude tako", smatra gost Kurir televizije.

Njegovo mišljenje je da bi SNS nastupio samostalno da su samo parlamentarni izbori, ali da im je SPS zaista neophodan pošto su pred nama i predsednički izbori.

"Ovo je taj trenutak u četiri-pet godina kad je Vučiću stalo do pobede u prvom krugu, a bez podrške SPS i sa Ivicom Dačićem kao kandidatom ta pobeda u prvom krugu dolazi u pitanje. U ovom trenutku SPS nema ucenjivački kapital, ali nije ni sasvim beznačajan", smatra Vukadinović.

