NOŽ U LEĐA! DAČIĆEV POSLANIK FILA ZOVE NA RUŠENJE VLASTI! Vučić: SPS nije prvi put da ide s opozicijom, ali sve ćemo ih pobediti!

Socijalistička partija Srbije može slobodno u koaliciju s kim kog želi, mi ćemo ih svakako sve pobediti na izborima, poručio je juče predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući otvoreni poziv na rušenje vlasti poslanika SPS Tome File.

Principi

Nekadašnji Dačićev savetnik je, gostujući na N1, bukvalno savetovao opoziciju kako da sruši Vučića i čak im ponudio i koaliciju!

Vučić je, reagujući na to, naglasio da svaka partija ima pravo da radi ono što je u njenom interesu, ali da se SNS, na čijem je čelu, ne plaši koalicije SPS sa onima koji su, kako je rekao, razrušili zemlju.

- Svaka partija ima pravo da radi ono što misli da je dobro za njih, što smatraju da je njihov interes, ja nemam ništa protiv toga, za mene je važan rezultat. To je sve demokratski, legitimno, ne bi im bio prvi put, i 2008. su to uradili. Meni je važno da to mi nismo uradili - kazao je Vučić.

Dodao je da su ljudi koji glasaju za SPS dobri ljudi, dobri domaćini, koji znaju šta je potrebno Srbiji, te ukazao da je Srbiji potrebno jedinstvo ozbiljnih snaga.

- Ali ako neko misli da smo se uplašili zajedničke akcije sa onima koji su urušavali našu zemlju, ostavljali je bez fabrika, puteva, bolnica, bez ičega, nemamo nikakav problem, pobedićemo ih sve zajedno - jasan je Vučić.

Podsetimo, beogradski advokat, socijalista Toma Fila, doslovce je rekao Vesni Rakić Vodinelić, s kojom je gostovao na N1:

- Izađite na izbore i srušite ga. Mi, socijalisti, svakako ćemo dobiti 11-12 odsto, bićemo i u vladi s vama ako treba.

S druge strane, lider SPS i predsednik Skupštine Ivica Dačić ne dovodi u pitanje saradnju s naprednjacima.

- Naš stav se nije promenio. On je isti - sa SNS na izborima - rekao je Dačić za Kurir i naglasio da se takva politika neće menjati.

Komentarišući Filin istup, da bi mogli da se udruže sa opozicijom i ruše Vučića, Dačić je istakao da bi u tom slučaju morala cela stranka, čiji su principi jasni, i to s njim na čelu, da se menja.

Gasi vatru

- To se neće desiti. Znači, ostaje sve ono što sam i do sada pričao, zajednički nastup i koalicija sa SNS i Vučićem - izričit je Dačić.

Poruku predsednika Srbije da SPS može s kim hoće na izbore Dačić vidi kao odgovor na Filinu izjavu, a ne kao razlog za dovođenje u pitanje dosadašnje saradnje, uz koju je, kaže, Srbija ostvarila napredak na svim poljima.

Vučić je, inače, juče prisustvovao otvaranju pogona kanadske kompanije „Magna siting“ u Aleksincu koja proizvodi presvlake za automobilska sedišta i u kom radi 800 ljudi. On je istakao da „Magna“ doprinosi razvoju Srbije i da se nada da će širiti proizvodnju na ovom tržištu, te naveo da je prosečna plata u Aleksincu sada 445 evra.

O BIH I DODIKU Podržaćemo sve što je u skladu s Dejtonom Predsednik Vučić je naveo da je zvanična politika Beograda bila i da će i dalje biti da je neophodno poštovanje Dejtonskog sporazuma i da će se podržavati sve ono što se dešava u BiH, a što je u skladu s tim dokumentom. Komentarišući najavu Milorada Dodika da RS planira da ponovo oformi svoju vojsku, predsednik nije želeo direktno da se odredi prema tim najavama, već je samo rekao da će Srbija i dalje poštovati integritet BiH, baš kao što poštuje integritet RS unutar BiH, i da je cilj Srbije da se očuva mir i stabilnost.

O LOKALNIM IZBORIMA Džipovi radili za neke druge stranke Vučić je rekao da su primećeni džipovi na biračkim mestima tokom lokalnih izbora u Negotinu i Mionici, ali su oni, prema njegovim rečima, „radili posao za neke druge političke stranke“. On je rekao da nije bilo zamerki na biračkim mestima. - Čak ni oni koji su bili srećni, koji su dobili 12,5 odsto (Narodna stranka), umesto 18-19 (odsto), koliko su imali pre četiri godine. Dakle, isti ljudi, samo pod različitom firmom koji su išli na izbore (Demokratska stranka), nisu imali šta da kažu - rekao je Vučić.

Kurir.rs/ Ivana Žigić