FILOTA JE BIO NAJPOZNATIJI ADVOKAT U JUGOSLAVIJI: Sin Toma Fila otkriva kakve je pretnje njegov otac dobijao i ZBOG ČEGA

Moj otac Filota bio je po mnogo čemu čovek ispred svog vremena. Žao mi je što on to nije doživeo, ali ja jesam - u Evropi je smrtna kazna ukinuta, kaže Toma Fila, ugledni beogradski advokat.

Filota Fila je bio verovatno najpoznatiji advokat Jugoslavije. Jedan od razloga za to, osim naravno njegove stručnosti, sigurno je bila i činjenica da je u karijeri isključivo branio optužene.

Znate li zbog čega se odlučio za takav pristup advokaturi? - bilo je pitanje upućeno Tomi Fili, koji kaže:

- Trnovit životni put moga oca, zatočeništvo u koncentracionom logoru Mathauzen, jer je bio u NOB-u, a potom boravak u komunističkom zatvoru kao osuđenik, zbog delikta mišljenja, sve to ga je opredelilo da brani one koji samo u braniocu vide šansu da dokažu istinu. Iza oštećenog stoji državni apparat, a iza optuženog stoji samo advokat.

Činjenica da je branio i najteže zločince je razlog za česte pretnje koje su mu upućivane. Da li je bilo kada bio istinski i ozbiljno ugrožen? Da li se plašio zbog tih pretnji?

- Iz najranije mladosti se sećam pretnji koje je on dobijao, kasnije sam i sam to doživljavao. Pretnje su stizale od rođaka oštećenih, njihovih prijatelja i slično. Međutim, prave pretnje je upućivala država i njeni organi gonjenja. One su bile ozbiljne i kao posledica je robijanje mog oca.

Čezare Bekarija, italijanski pravnik, još krajem 18. veka piše da "smrtna kazna, iako vekovima obilno primenjivana, nije učinila ljude boljima"...

- Nemam komentara, osim da se složim sa njim i da dopunim: treba dodati sudske zablude i posebno političke presude.

Vaš otac je imao stav da je smrtna kazna, u osnovi, odmazda društva?

- Smrtna kazna jeste odmazda. U njoj nema elementa popravljanja izvršioca, što je suština kazne - odmazda i popravljanje osuđenika. Objasniću preko apsurda. U svoje vreme jedan predsednik Saveznog suda u SFRJ je tvrdio da se smrtna kazna razlikuje u socijalizmu i kapitalizmu. Naime, po njemu, u kapitalizmu je odmazda, a u socijalizmu ima "vaspitno" dejstvo.

Takođe, Filota je javno pitao: Ko ima pravo da drugome oduzme život?

- Bog daje život, Bog ga i uzima, ne država. To je stav mog oca, koji sam ja prihvatio i uvek zastupao.

Koliko su ova njegova pitanja, stavovi po pitanju opravdanosti smrtne kazne, bili ispred svog vremena? Koliko je vreme potvrdilo ispravnost njegovih stavova?

- Ispravnost njegovih stavova je potvrdilo vreme. On to nije doživeo, ali ja jesam. U Evropi je ukinuta smrtna kazna. Drugim rečima, ne možeš biti član EU ukoliko imaš smrtnu kaznu predviđenu zakonom.

Da li je vaš otac zbog takvog svog stava, u svoje vreme, imao problema u poslu?

- Naravno, naišao je na veliki otpor, pa je knjigu "Protiv smrtne kazne" štampao o svom trošku, budući da su tadašnji izdavači pod pritiskom države odbili da je štampaju. Poseban revolt je izazvao u redovima sudija, koji su u post-revolucionarnoj državi masovno izricali smrtne kazne. Tada su tražili da ga uhapse i zabrane mu bavljenje advokaturom. Uspeli su da ga na neko vreme suspenduju iz Advokatske komore. Međutim, sve je na kraju došlo na svoje. Moj Filota je i tu pobedio.

Na kraju, pošto ste i vi ostvarili karijeru vrhunskog advokata, da li se sećate kako ste se odlučili za poziv pravnika i šta vam je otac savetovao na početku karijere?

- Moj otac je bio protiv toga da budem advokat. Znajući kroz šta je on prošao, želeo je da me toga poštedi. Takođe je dobro znao da ću nositi teret njegovog imena radeći u istoj profesiji. Mislim da je bio u pravu, uostalom, kao i obično. Moje opredeljenje je bilo da postanem advokat, a koliko sam bio dostojan njega u karijeri, nije na meni da procenjujem. Dakle, odlučio sam se za isti put. Iza mog oca i mene su ostale dve knjige i mnogo mladih ljudi kojima smo zajedno otvorili vrata advokature. Hoću da verujem da će im iskustva zabeležena u ovim knjigama biti od koristi - zaključuje Toma Fila.

