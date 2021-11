PREDSEDNIK VUČIĆ: Očekujem da Priština posle 6. novembra pokuša preuzimanje Valača

BEOGRAD - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da očekuje da prištinske vlasti uskoro pokušaju preuzimanje trafostanice Valač, pod izgovorom naplate električne energije na severu Kosova, gde srpsko stanovništvo čini većinu.

Nakon svečanosti povodom početka izgradnje brze saobraćajnice Dunavski koridor, Vučić je rekao da očekuje da se to desi posle 6. novembra.

"Ja sam rekao da je moguće da se to desi od 6. novembra, zbog odnosa prema tamošnjim operaterima, tražeći razloge u tobožnjoj naplati električne energije na severu. Ali će pokušati to da iskoriste, gotovo sam siguran, u nekom trenutku za ostvarenje političkih ciljeva koje nemaju veze sa energetikom", rekao je on.

Vučić je rekao da će Priština da izabere trenutak, ali da je on moli da to ne čini.

Govoreći o inicijativi Otvoreni Balkan, u kojoj učestvuju Srbija, Albanija i Severna Makedonija, Vučić je rekao da je to izvanredna inicijativa koja radi na ukidanju barijera za putovanje i trgovinu, odnosno na slobodonom protoku usluga i kapitala.

Kurir.rs/Beta

