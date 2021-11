ČEDA PROZVAO KOŠTUNICU! Poslao je poruku Aci Tomiću u zatvor da ćuti o atentatu na Đinđića?! JEDVA SAM GA PREPOZNAO NA ULICI

Lider LDP-a Čedomir Jovanović tvrdi da je nekadašnji predsednik SRJ i premijer Vlade Srbije Vojislav Koštunica na sve načine sabotirao istragu ubistva premijera Zorana Đinđića.

Mile Novaković, podsetimo, u svom ekskluzivnom intervjuu za Kurir naglasio je da je Vojislav Koštunica morao biti ispitan nakon 12. marta.

- Ja sam odmah rekao da se istraga prvo povede protiv nas, protiv mene, Bebe, Đinđićevih najbližih saradnika... Novaković i Bora Banjac su me pitali da li je moguće da će sudbina svega zavisti od onoga ko je na vlasti jer je sve počelo da se ljulja. I nažalost ta vlada koju je vodio Koštunica na sve načine je pokušavala da izvrši opstrukciju tog postupka - rekao je Jovanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Jovanović je naglasio da i dalje ne može da veruje da Koštunica nije saslušan.

- Poštujem te ljude, Koštunica je sada starac, video sam ga na ulici i jedva sam ga prepoznao. Nosi sada svoje breme - naveo je lider LDP-a.

Koštunica slao poruke u zatvor Aci Tomiću da ćuti

Jovanović tvrdi da je on poslednji na koga bi nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković sumnjao.

- Zločinačko udruženja zna da nema mesta za istinu i laži. Ne znam šta je Mile mogao da vam kaže, ali mislim da je sam ja poslednji čovek na koga može da sumnja. Šta piše Vojislav Koštunica Aci Tomiću? Mi se razumemo ćuteći pa mu šalje poruku u zatvor da ćuti. Imate (Radeta) Bulatovića koji je na optužnici i postaje šef BIA. Kada se Legija predao naredili su Bori Banjcu da prekine sve operativne radnje na Zemunskom klanu. On je snimio Bagzijevu ženu sa advokaticom koja je savetuje da Bagzi treba da optuži mene i čitavu tu ekipu Đinđićevih najbližih saradnika za 12. mart. I on kopira taj disk i šalje Koštunici, (Draganu) Jočiću, Radetu Bulatoviću, Zoranu Stojkoviću... Nakon toga je smenjen. Uostalom, Bagzi je svedočio, a do tog trenutka oni su nas optuživali da smo mi Bagzija ubili - rekao je Jovanović.