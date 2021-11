ŠTA SI RADIO U ŠILEROVOJ?! OKRŠAJ JOVANOVIĆA I BIVŠEG OBAVEŠTAJCA U PROGRAMU UŽIVO: Vaše kolege su mi postavile bombu pod džip

Lider LDP-a Čedomir Jovanović i nekadašnji operativac KOS-a Ljuban Karan ušli su u žestoku raspravu tokom priče o hapšenju Milorada Ulemeka Legije nakon atentata na premijera Zorana Đinđića!

Jovanović je burno reagovao na Karanovo pitanje šta je tražio u kući vođa Zemunskog klana u Šilerovoj i naglasio da je on poslednji na koga bi nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković sumnjao.

foto: Kurir televizija

- Zločinačko udruženja zna da nema mesta za istinu i laži. Ne znam šta je Mile mogao da vam kaže, ali mislim da je sam ja poslednji čovek na koga može da sumnja. Šta piše Vojislav Koštunica Aci Tomiću? Mi se razumemo ćuteći pa mu šalje poruku u zatvor da ćuti. Imate (Radeta) Bulatovića koji je na optužnici i postaje šef BIA. Kada se Legija predao naredili su Bori Banjcu da prekine sve operativne radnje na Zemunskom klanu. On je snimio Bagzijevu ženu sa advokaticom koja je savetuje da Bagzi treba da optuži mene i čitavu tu ekipu Đinđićevih najbližih saradnika za 12. mart. I on kopira taj disk i šalje Koštunici, (Draganu) Jočiću, Radetu Bulatoviću, Zoranu Stojkoviću... Nakon toga je smenjen. Uostalom, Bagzi je svedočio, a do tog trenutka oni su nas optuživali da smo mi Bagzija ubili - rekao je Jovanović u jutarnjem programu Kurir televizije.

Jovanović je naglasio da je više od 700 pripadnika MUP platilo visoku cenu zbog svog rada na istrazi ubistva premijera.

- A šta su oni uradili tom Miletu Novakoviću? Više od 700 ljudi iz MUP-a je smenjeno, (Milan) Obradović je uhapšen, a Goran Kljajević je tri godine bio u pritvoru - kaže Čeda.

foto: Kurir televizija

Karan je naveo da i dalje ne vidi koji je razlog da jedan čovek koji je učestvovao u politici bude u Šilerovoj u to vreme.

- Svi koji su učestvovali u politici u to vreme vide tuđu krivicu, a ne svoju i ne vidim šta bi jedan čovek koji je učestvovao u politici u to vreme radio u Šilerovoj. Zašto vam je džip odleteo u vazduh - upitao je Karan.

- Vaše kolege su mi digle džip i to pola sata nakon razgovora sa Frenkijem Simatovićem. Iste kolege koje su napravile od Legije ubicu - burno je reagovao Jovanović.

Naglasio je da su KOS i DB znali ko su ljudi koji rade prljave poslove.

- Ubili su bivšeg predsednika države i bacili ga u jamu sa krečom! Ko im je rekao to? Država je ubijala i svi su znali za to, ali su stavili šapku i pokrili se i ćutali. Onda smo došli mi! Ja sam imao 28 godina da bi se bavio sa 700 leševa u Batajnici - kaže Jovanović.

- A to biste rešili preko Šilerove - uključio se Karan.

foto: Kurir televizija

- A ko je rešavao preko Šilerove? Što vi niste otišli nego ste pisali pisma podrške prilikom pobune JSO - rekao je Jovanović.

Naglasio je i zašto je zdanje u Šilerovoj srušeno.

- Šilerova je srušena jer je to leglo zla, kad je srušena, Spasojević je rekao da je kraj. Minirana je u televizijskom prenosu i nije bilo ishitreno, trebalo je ranije to da se uradi - kaže Jovanović.

Da su se poštovale institucije poternice bi bile puštene pre ubistva Zorana Đinđića, a ne nekoliko sati nakon toga, naveo je Karan.

- Oni koji je u to vreme trebalo da raspisuju poternice, da su se poštovale institucije, napisali bi ih pre atentata. Gospodin Jovanović tvrdi da je leglo zla upravo bilo u institucijama, a ja tvrdim da nije - kaže Karan.

foto: Kurir televizija

Nekadašnji načelnik Uprave kriminalističke policije Mile Novaković, podsetimo, tvrdi da će ostati velika misterija gde se nakon atentata na premijera Zorana Đinđića duže od godinu dana skrivao nekadašnji šef Jedinice za specijalne operacije Milorad Ulemek Legija.

Novaković je nakon ubistva Ðinđića imao važnu ulogu u policijskoj akciji Sablja, a za Kurir je ekskluzivno detaljno opisao kako je izgledala predaja prvooptuženog za organizovanje atentata i kakve su sve nelogičnosti i propusti pratili taj čin.

Kurir.rs

