PITANJE KOSOVA I SRPSKE REŠAVATI ZAJEDNO: Milorad Dodik ne krije kako će nastupati u međunarodnoj areni

Pitanje Republike Srpske i Kosova i Metohije ne mogu da se rešavaju odvojeno, poručio je srpski član Predsedništva BiH Milorad Dodik. Govoreći o poslednjoj sednici Saveta bezbednosti UN, na kojoj su Rusija i Kina sprečile zapadne sile da bez odluke tog tela "uguraju" novog visokog predstavnika za BiH, Dodik je rekao da je apsolutno jasno da je kontekst rešavanja pitanja KiM promenjen u odnosu na ranije godine.

Srpski interes

- Tu je predsednik Srbije Aleksandar Vučić napravio odlično pozicioniranje. Što se tiče Republike Srpske naprosto je nemoguće da se zasebno rešavaju pitanja Srpske i KiM i to ćemo jasno svakom reći - izjavio je Dodik u intervjuu za Večernje novosti.

Politički analitičar Dragomir Anđelković za Kurir objašnjava zašto je srpski interes vezivati ova dva slučaja, iako su različiti.

- Kosovo kao pokrajina nije imalo pravo na samoopredeljenje. Ako je zapad priznao secesionizam Kosova i otimanje teritorije od Srbije, onda ne treba očekivati da RS ćuti, jer Srbi, kao konstitutivan narod u BiH, imaju pravo na odvajanje. Dakle, neprihvatljivo je da zapad u slučaju Kosova, iako za to nije bilo međunarodno pravnog uporišta, odobrava secesiju, a Srpskoj negira to pravo, uprkos činjenici da za to ima osnov - naglašava on.

Pitanje bezbednosti

Bivši diplomata Milisav Paić ocenjuje za Kurir da je svima jasno da se bez rešavanja ova dva pitanja dovodi u pitanje bezbednost i stabilnost celog regiona, pa i Evrope.

- Paralela ne postoji ako se ima u vidu da je Kosovo donelo jednostranu odluku protiv međunarodnog prava i Rezolucije 1244, a prava RS su jasno definisana Dejtonskim sporazumom i Ustavom BiH. Postavljanje Rusije i Kine u oba ova slučaja je odraz njihovog neprihvatanja da zapad drži BiH kao svoj protektorat, kao što je to učinio na KiM. One za to imaju jaku međunarodnu osnovu i na liniji su Povelje UN, gde je Savet bezbednosti ključno telo u kojem se odlučuje o ovim stvarima - kaže naš sagovornik.

Ruski ambasador u BiH Ne vidim problem u Dodikovoj ideji Ambasador Rusije u BiH Igor Kalabuhov izjavio je da ne vidi nikakav problem u ideji Milorada Dodika o samostalnoj RS u okviru BiH, koja je, kako je rekao, stvar političara, demokratskih odluka, te da će je Rusija podržati ako do njene realizacije dođe u dijalogu. Rusija smatra da je RS pitanje vraćanja nadležnosti pokrenula u okviru demokratskog procesa, a Kalabuhov napominje da su nadležnosti na BiH prenesene pod izvesnim pritiskom međunarodne zajednice.

