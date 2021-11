PREDSEDNIK VUČIĆ O SASTANKU SA PUTINOM: Imam veliku tremu! Nadam se najboljoj ceni gasa za Srbiju

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će 24. novembra u Moskvi razgovarati sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom o nabavci gasa iz te zemlje i dodao da se nada da će za Srbiju obezbediti "najbolju cenu u Evropi".

Vučić je ocenio da će to biti "veoma važan" sastanak za Srbiju.

"Svakog dana se spremam za taj susret. Mnogo nade polažemo u to i moram da kažem da imam veliku tremu iako mi to nije ni prvi ni drugi sastanak sa predsednikom Putinom", rekao je Vučić odgovarajući na pitanja novinara u Šapcu posle prikaza sposbnosti pripadnika Vojske Srbije (VS).

Ocenio je da je na globalnom nivou u toku "velika borba za sve energente" i da struja i gas danas postaju "neka vrsta novog zlata".

"Nemačka je za 18,7 odsto povećala cenu gasa za građanstvo. Da li je cena gasa 350 ili 950 dolara nije samo pitanje koliko će građani da plaćaju već i pitanje privlačenja investicija. Mi strahovitom brzinom trošimo naše rezerve gasa i zato je strašno važno kao ćemo uspeti sebe da obezbedimo", rekao je predsednik Srbije.

Komentarišući današnji nastavak tehničkog dijaloga sa predstavnicima Prištine u Briselu, Vučić je kazao da ne očekuje ništa od tog susreta, "imajući u vidu ostrašćenost albanskih političkih lidera".

Ocenio je da je razumna i racionalna poruka zvaničnika EU da dve strane moraju da poštuju dogovorene sporazume.

"Nedostaje pritisak na one koji dogovore ne poštuju, posebno onaj o Zajednici srpskih opština", kazao je Vučić.

(Kurir.rs/Beta)