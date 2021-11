A ŠTA VAS TO BRIGA? Dačić burno reagovao na navode o pobuni u vrhu socijalista zbog Palme! NISAM DOŠAO OVDE DA VAM SE ISPOVEDAM

Predsednik Narodne skupštine i prvi čovek socijalista Ivica Dačić negirao je navode da se pojedini visoki funkcioneri SPS-a ograđuju od Jedinstvene Srbije i Dragana Markovića Palme jer navodno smeta njihovom ugledu i ne donosi dovoljan broj glasova na republičkom nivou.

Dobar deo Socijalističke partije Srbije i članova Glavnog odbora te stranke, prema saznanjima Kurira, dovodi u pitanje opstanak u koaliciji s Jedinstvenom Srbijom, a smeta im nepravedna podela kolača prema kojoj je Marković dobio čak osam poslanika.

Kako se može čuti od pouzdanih izvora iz SPS, smatraju da od Markovića i njegove partije nemaju koristi, ne donosi im glasove, pre svega na republičkom nivou, a on svojim postupcima i izjavama čak šteti ugledu njihove stranke.

"Nisam ja od juče. Imao sam sastanak rukovodstva stranke i nisam čuo to. Niko nije to rekao", rekao je Dačić u jutarnjem programu Kurir televizije.

Na konstataciju da je na prošlim parlamentarnim izborima koalicija SPS-JS u Jagodini osvojila svega 5.426 glasova, a da je Markoviću otišlo čak osam poslaničkih mesta, Dačić je u svom stilu prokomentarisao:

foto: kurir tv

"A šta to vas briga? Nemojte da se mešate u moju stranku", zapitao je voditeljski par.

On je naglasio da nema nezadovoljstva u stranci koju vodi, a da će tim povodom urgirati onog trenutka kad javno prigovore.

"Ako sam nezadovoljan, ja sam nezadovoljan za sebe! Nisam ovde da se vama ispovedam i pričam nešto o tome. Drago mi je da se brinete. Sad svuda čitam da smo propali! Pustite nas da propadnemo do kraja", poručio je predsednik Narodne skupštine.

Dačić kaže da se ponašanje Palme nije odrazilo na rejting SPS i Jedinstvene Srbije.

"Kad Marinika Tepić nešto priča o Palmi, to je tačno. Kad priča da je Dačić uzeo pare, to je tačno, a kad priča o Vučiću ili o SNS, to nije tačno, to je laž, ona je najveći lažov na svetu. Uostalom, da li Vučić bio u Jagodini prošle nedelje? Da li je primio od gospodina Palme priznanje počasnog građanina Jagodine? Pa da li je nastavio razgovore o saradnji? Jel mu to nešto smetalo", obrazložio je Dačić.

foto: kurir tv

Lider socijalista tvrdi da koalicija SNS-SPS-JS nije ugrožena.

"Koliko će ko imati glasova unutar naše koalicije, to je stvar međusobnog dogovora. Nastupićemo zajedno na izborima sa SNS. Videćemo da li će to biti jedna ili dve liste", zaključio je lider SPS.

Dačić se osvrnuo na izjavu ministarke građevinarstva i članice Predsedništva Srpske napredne stranke Zorane Mihajlović da "nije fan socijalista" i naglasio da ni on nije njen.

foto: kurir tv

"Mi ne pravimo fan klub, uostalom, sa njom nisam o koaliciji ni pričao. Sa druge strane, otkud sada to da su svi protiv da pravimo zajedničke pristupe, jesu li protiv toga da podržimo Vučića. Nek se izjasne o tome", naglasio je Dačić uz pitanje zašto se svi disciplinuju na SPS i čemu ta priča da se socijalisti kače na leđa SNS.

(Kurir.rs)

