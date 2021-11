NOVA VARNICA! MINISTARKA ZORANA EKSRADIKALKI NATAŠI NA MREŽAMA POBROJALA SVE PO SPISKU: Ovo su joj uvrede ali Vučić pokazao širinu

BEOGRAD - Ministarka rudarstva i energetike Zorana Mihajlović oglasila se jutros na zvaničnom Instagram nalogu dan posle kritika na račun ulaska donedavne radikalke Nataše Jovanović u redove SNS.

Prema pisanju beogradskih medija, stiče se utisak da ministarki nije pravo što se Jovanovićeva priključila naprednjacima. Tim povodom ona se oglasila na svom Instagram profilu gde je napisala sledeće, a njen post prenosimo u celosti:

I posle pitaju dokle će Vučić da me trpi? Potpredsednica Vlade Srbije i ministarka rudarstva i energetike, prof. dr Zorana Mihajlović reagovala je na pojedine medijske napise u kojima se optužuje da se ponaša kao lider opozicije. Neverovatno je da mediji pitaju dokle će Vučić mene da trpi, a sve zbog Nataše Jovanović. - Vučić je špijun britanskog MI6! - Vučić je prevarant, baron Minhauzen! - SNS je satanistička sekta! - Vučić je sklon manično - depresivnim epizodama! - Nesrećni Vučić se odriče svega što je srpsko! - Opštepoznata je činjenica da Vučić ima opremu za prisluškivanje jer je dugogodišnji saradnik britanske obaveštajne službe MI6! - Tomislav Nikolić nije sposoban da organizuje sastanke i grupe sa kriminalcima, kao što to može Vučić, koji je zapravo mozak cele operacije razbijanja SNS. - Canetovi saučesnici Nikolić i Vučić tim ne samo prljavim već i krvavim novcem finansirali su kampanju za razbijanje SRS…"

Ovo je samo deo onoga što je gospođa koja je prešla u @sns_srbija u Skupštini Srbije govorila o @avucic . I sad pitaju kako komentarišem njen prelazak u SNS i dokle će Vučić mene da trpi!, rekla je Mihajlovićeva i dodala: "Čitava stvar oko učlanjenja Jovanovićeve u @sns_srbija dokazuje Vučićevu širinu, kao i to koliko je on spreman da oprosti onima koji su sve najgore govorili o njemu. Vučić to često pokazuje, za razliku od mnogih pa i mene, a to je razumevanje politike u Srbiji”, rekla je Mihajlovićeva.

