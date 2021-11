LETI PERJE U SNS: Mihajlovićeva: Nataša nam samo pravi štetu! Jovanovićeva: Zorana me vređa da bi srušila Vučića!

Ministarka rudarstva i energetike i članica Predsedništva Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović poručila je da će ta partija nedavnim učlanjenjem Nataše Jovanović imati više štete nego koristi. Jovanovićeva odgovara da ministarka napada nju ne bi li naštetila predsedniku Aleksandru Vučiću.

Mihajlović je, naime, komentarišući učlanjenje dugogodišnje poslanice radikala Nataše Jovanović u SNS, sasula niz uvreda na njen račun.

- Ona je personifikacija radikalne politike, čiji ja nisam pristalica, jer mislim da je vlast devedesetih godina bila užasna za društvo i građane, jer umesto da je štitila živote građana, ona ih je slala u ratove - rekla je Mihajlović za TV K1. Istakla je i da svako ima pravo da bude član SNS-a, koja je otvorena za sve, ali dodala da svako ko dođe u stranku mora da poštuje stranačke ciljeve, samim tim i ciljeve Vlade i predsednika.

Jovanović pak poručuje da Mihajlović sve radi ne bi li pokušala da spusti rejting predsednika Aleksandra Vučića.

- Pre svega, ja devedetih godina nisam bila vlast u Srbiji, a od 2000. godine sam se borila protiv vlasti DOS-a. Koliko vidim, suština ovoga što priča je da ona zapravo podržava dosovsku vlast, što je i srž njenog delovanja. Apsolutno sam uverena da sve to radi da bi udarala i pokušala da spusti rejting predsednika Vučića u čemu nikada neće niti može uspeti. Sve što Mihajlović radi je direktno usmereno na to da pokuša da unizi predsednika što je nemoguće jer on ima izuzetna rejting u narodu i cela Srbija ga ceni i poštuje - kaže Jovanović za Kurir.

Zaključila je da ne samo da poštuje, već i aktivno podržava politiku predsednika Vučića i SNS.

Osula paljbu i po socijalistima Mihajlović: Ne simpatišem SPS Zorana Mihajlović se obrušila i na socijaliste za koje je rekla da nema ništa protiv da SPS bude njihov koalicioni partner, ali da nije baš za to da budu na zajedničkoj listi za izbore. - Mislim da ne treba da budu na istoj listi SNS i SPS. Uopšte nisam fan socijalista. Njihova politika je politika oslanjanja na Aleksandra Vučića i naprednjake i ništa više od toga - rekla je ona za Politiku.