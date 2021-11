NEKA BLOKIRAJU ŠTA HOĆE, I TOME DOĐE KRAJ Vučić: Na kraju, sve se rešava na izborima, olovkom! Ne plašim se, ulici ne podilazim

BEOGRAD - Neka blokiraju šta hoće! I tome dođe kraj... Na kraju, sve se rešava na izborima, olovkom - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić jutros na Makiškom polju obilazeći radove na izgradnji beogradskog metroa.

Predsednik je odgovarajući na novinarska pitanja rekao, govoreći o protestima, da je proverio da je javno mnjenje "veoma loše reagovao" na blokade puteva i demonstracije za vikend.

On je opoziciji poručio i da ne može da ga sruši...

- Mogu da ga ubiju ali ne i sruše jer nikad neću podilaziti ulici... A da se plašim i da ne smem da dođem ovde... - rekao je Vučić.

- Moram da priznam da sam bio apsolutno šokiran... Zelenović u Šapcu koji stoji pored i gleda kako se dvojica tuku odnosno kako ubijaju čoveka i ništa ne radi, stoji... - rekao je Vučić opisavši zaprepašćenje snimkom iz Šapca koji je pogledao.

Veliki je revolt u Srbiji zbog blokade puteva

Vučić je izjavio danas da je među građanima Srbije "veliki revolt" zbog toga što su prethodnog vikenda bili blokirani putevi ali da on te ljude poziva "na uzdržanost". "Toliki je revolt ljudi u Srbiji kod običnog sveta, a to smo proveravali sinoć kroz istraživanja javnog mnjenja, da to ne mogu ni da vam opišem. Ali ja ih sve molim da pokažu uzdržanost. Neka blokiraju šta hoće, ali i tome će doći kraj. To će biti rešeno na izborima, papirom i olovkom", rekao je Vučić u Makišu, posle obilaska radova na izgradnji metroa.

foto: TV Pink Printscreen

On je rekao da u tim aktivnostima opozicije postoji "i značajan upliv spolja", kao i uticaj "kriminalnih faktora", ali da će o tome biti reči "na drugom mestu".

"Ja vas savetujem da nastavite da blokirate puteve, a policiji savetujem da se skloni. Neka narod vidi", rekao je on. Vučić je rekao da demokratija "ima svoju cenu".

"Mi koji smo većina, a to ćemo proveriti na izborima, moramo da trpimo teror manjine. Ali i to mora da ima svoje granice. Moja ideja i moj savet nadležnima je da ih puste sve dok ne tuku ljude. Neka rade šta god hoće. Ako im je zadovoljstvo da blokiraju puteve, da ljudi ne mogu da rade i da žive, neka rade to. Ljudi će videti razliku izmedju nas i onih koji nikada ništa nisu uradili u životu", rekao je on.

Predsednik o zakonu o eksproprijaciji: Mislim da ću potpisati Na pitanje da li se konsultovao sa pravnicima, on je rekao "da mu se čini da će ga potpisati". "Tražio sam mišljenje pravnih savetnika i tražiću ih još... Meni se čini da ću da potpišem, ali još nisam siguran... Mislite da se nečega plašim? Postoje ljudi kojima nema načina da pretite, jer se ničega ne plaše. Sem Boga i suda istorije. Baš me briga za demonstrante. Račune polažem narodu na izborima... Ulici neću da podilazim", naveo je Vučić. Još se niko nije prijavio da je povređen čekićem u Šapcu Predsednik je izjavio danas da treba da odgovaraju svi koji su koristili čekić u tuči prilikom demonstracija u Šapcu, ako su njime nekoga povredili, ali da se do sada još niko nije prijavio kao povređen. Odgovarajući na pitanje o tome čije pristalice su koristile čekić u tuči u Šapcu i da li su i oni branili Ustav, Vučić je rekao da je reč o gumenom čekiću i da niko nije povredjen i dodao da je dan ranije korišćena prava sekira u Gornjim Nedeljicima da bi odbranili (nemačku političarku i članicu Evropskog parlamenta) Violu fon Kramon. "Imali ste ljude sa gumenim čekićem, ali ste samo jedan dan pre toga imali ljude sa pravom sekirom koji su branili Violu fon Kramon od običnog naroda. Niste videli? Znači, niste videli sekiru? Pa i da je pravi čekić, da li je sekira jača od čekića?", upitao je Vučić u Makišu.

Marinika Tepić je lažov ali osuđujem što su je vređali na nacionalnoj osnovi

Predsednik Vučić osudio je danas vređanje potpredsednice Stranke slobode i pravde (SSP) Marinike Tepić na nacionalnoj osnovi. Vučić je posle obilaska radova na izgradnji depoa za beogradski metro u Makiškom polju, optužio funkcionerku SSP da je "lažov" i da "ne postoji stvar koju nije uradila protiv naše države", ali i ocenio da je sramota da je neko napada zato što pripada drugoj naciji.

"Apsolutno osuđujem svakog ko bilo koga vredja na nacionalnoj osnovi. Ja Rumune obožavam, i Ukrajince, i Bošnjake, i Madjare i ne dam da bilo ko napada nekog zato što je Rumun ili Srbin. Uvek ću, svuda, na svakom mestu, da izrazim neslaganje s tim, da osudim svaki govor mržnje i isticanje argumenata da je neko ovakav ili onakav zato što pripada nekoj naciji", rekao je Vučić.

Upitao je Tepić "gde je droga od kokošaka u Moroviću", aludirajući na njene navode da se na poljoprivrednom dobru Vojne ustanove Morović kod Šida uzgaja marihuana. "To su pitanja za njih, za lažove i one koji su samo službenici u jednoj velikoj tajkunskoj firmi", rekao je Vučić.

Kurir.rs/Beta