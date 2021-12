MALA EKOLOŠKA BARA, A MNOGO POLITIČKIH KROKODILA Bilbija otkrio pozadinu protesta: Đilas dolazi da bi dobio GLAS VIŠE na izborima

Jasno je da su ekološki protesti politički obojeni i da pojedini opozicioni političari pokušavaju da zarade glasove na građanima koji su opravdano zabrinuti zbog eventualnog otvaranja rudnika litijuma u dolini Jadra, smatra Bojan Bilbija, analitičar i novinar.

Bilbija navodi i da treba jasno razdvojiti opravdanu zabrinutost građana povodom toga što se događa sa dolaskom Rio Tinta u Jadar i blokadama u centru Beograda i drugih gradova u Srbiji.

- Meni je pre svega čudan zahtev da se ukine rudnik koji ne postoji. Zanima me gde su videli rudnik? Do rudnika je dalek put. Treba da se prvo napravi studija da se vidi da li je uopšte moguće napraviti rudnik i koliko bi njih to koštalo. Predsednik Aleksandar Vučić je i sam rekao da će narod na kraju da odluči o tome na referendumu - rekao je Bilbija u jutarnjem programu Kurir televizije.

Analitičar je naglasio da je jasno da su protesti politički obojeni.

- Tri meseca pre izbora postali su naprasno zainteresovani za ekologiju. Zahtevi su politički sa namerom da se Aleksandar Vučić eliminiše sa političke scene i da SNS ne predstavlja nikakvu političku snagu. Upravo se instruira da je Aleksandar Vučić otvorio rudnik i da je to uradio namerno da bi tamo trovao ljude. Još u vreme Zorana Đinđića su počeli razgovori o tom rudniku. Naredne vlade su radile na tome, a sve je krunisano 2012. godine tri meseca pred izbore kad je vlada Mirka Cvetkovića odlučila da potpiše prvi sporazum o bušenju radi istraživanja - podsetio je Bilbija.

Pojedini opozicioni političari prema njegovim rečima uveliko svojataju građane koji su izašli na proteste.

- Primetili su da tu ima nekog političkog kapitala. Građani koji su zaista zabrinuti za ekologiju sami će na kraju da shvate da li su prevareni. Već su počeli da svojataju te građane. Ti ljudi koji su izašli i koji su zaista zabrinuti i smatraju da nije u redu da se tamo pravi stovarište otrovnih ruda, imaju pravo na svoje mišljenje i svoj glas. A zašto se nisu organizovali pre šest meseci ti aktivisti koji ih predvode? Koja lica vidimo u prvom planu? To su političari (Dragan) Đilas, (Nebojša) Zelenović... Zašto dolaze? Žele da se nametnu kao politički lideri i da ostvare neki glas više na izborima. Žele i da kažu da su građani došli zbog njih - navodi Bilbija.

Osvrnuo se i na sukob između Save Manojlovića iz Pokreta "Kreni promeni" i Nebojše Zelenovića čija je Otvorena građanska platforma AKCIJA kao deo zeleno-levog bloka tražila nove zahteve pored povlačenja Zakona o eksproprijaciji i Zakona o referendumu. - Manojlović nije klasičan političar. Videćemo posle izbora da li će nastaviti političku karijeru. Zavisi od efekta koje će da postignu sa protestima. Treba razdvojiti opravdanu zabrinutost građana o tome šta se događa u tim selima u Jadru i blokadama u centru grada - rekao je analitičar.

Bilbija navodi da je glavni problem buduće stovarište otrovne šljake.

- Predviđeno je da stovarište bude u centru Jadra. Tu se inače nalazi rudnik olova i antimona Zajača. Jalovište je izgledalo kao površina Marsa površine nekoliko kilometara. Niko od Drugog svetskog rata nije brinuo otome. Ljudi su počeli da obolevaju jer im se olovo našlo u krvi. To su bila brda i planine te jalovine. Ovi političari koji su sada zabrinuti dozvolili su da se ljudi truju 15-20 godina. Vlada Aleksandra Vučića je 2016. godine počela proces saniranja i 2018. je završeno. Koštalo je svega dva miliona evra, ali nikome posle 5. oktobra nije palo na pamet da to uradi. Vučić je shvatio da je problem jalovište i rekao da mora biti udaljeno od rudnike. Rekao je da ne može da bude otpad tamo gde žive ljudi - podsetio je Bilbija.

Protesti prema njegovim rečima imaju pozitivnu svrhu.

- Aleksandar Vučić je rekao da je samo zvanično u ekološke organizacije ušlo osam miliona evra od početa godine. A gde su bočne organizacije? Morali su da se pojave neki protesti da bi država reagovala i pitanje je zašto niko nije razgovarao sa tim ljudima na vreme. Protesti imaju pozitivnu svrhu, a to su ljudi koji su zabrinuti za ekologiju. Onda dođu političari koji hoće da predvode proteste uoči izbora. Tamo ne postoji rudnik i pitanje je da li će ikada postojati. Njima međutim odgovara da postoji jer je to izvor njihovog političkog profita. Postoji jedno opravdano nezadovoljstvo. Ekologija je suviše ozbiljna stvar da bi se njom bavili diletanti - rekao je Bilbija i podsetio da će u ekološke projekte u narednim godinama biti uloženo 30 milijardi evra.

Analitičar očekuje da će se protesti nastaviti.

- Sve dok se ta energije bude povećavala eksploatisaće to do izbora. Država mora da uzme u obzir primedbe i pozitivna je stvar što je skrenuta pažnja javnosti. Mala ekološka bara, a mnogo političkih krokodila. Svi su izašli iz iste partije, a sad bi da se mire tri meseca uoči izbora. Ne ide to tako - smatra Bilbija.

