STRANE SLUŽBE ZLOUPOTREBILE GRAĐANE Kriju se iza ekologije, upumpavaju novac i REŽIRAJU PROTESTE da bi DESTABILIZOVALI SRBIJU

Ekologija je samo paravan za izvlačenje sopstvene političke koristi kroz proteste u Beogradu istakli su politički analitičar Dejan Vuk Stanković i Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije.

- Navodni motiv je bio dvostruk, Zakon no referendumu i Zakon o ekspropriaciji zemljišta. Ispostavilo se da je pravi razlog Zakon o referendumu, a Zakon o ekspropriaciji će proći kroz izmene, nakon razgovora predsednika Aleksandra Vučića sa građanima - kaže Dejan Vuk Stanković, politički analitičar.

On je dodao da se drži mišljenja da je bilo više demonstranata, nego prethodnog puta, ali nije bio toliko veliki broj da bi se mogle izvlačiti neki politički zaključci.

foto: Kurir televizija

- Činjenica je da je ekološki problem veliki kod nas. Mi nemamo te standarde koje ima EU i to će sigurno biti najskuplja stavka za naš ulazak u EU - istakao je Stanković i dodao:

- Današnji protesti nemaju veze sa onim iz 90-ih. Ja mislim da je jedna grupa ljudi htela, pod izgovorom ekologije, da dođe u epicentar političkog dešavanja. Te poruke su mogle da se čuju na razne načine. Nije istina da ne mogu da se čuju te poruke kroz medije. Ako je Mik Džeger mogao da peva na Ušću, zašto Dobrica Veselinović i Zelenović ne bi mogli da skupe ljude na Ušću i tu propagiraju svoje političke stavove. Sve ovo je zbog izbora. Vi ste videli dan posle tih masovnijih demonstracija prešli u probleme ko je dobio filmske projekte i ko je u savetu REM-a - istakao je analitičar.

Vuk Stanković ističe da, da su protesti zaista ekološkog karaktera, ne bi vođe bile na ulicama, već bi razgovarali sa narodom.

- Iskorišćena je ta ulica i slika da ima više ljudi nego ranije. Da je autentična ekološka priča ti ljudi bi sedeli u Donjim Nedeljicana sa predsednikom Vučićem i slušali te probleme koje ti ljudi dole imaju. Dragan Đilas traži nekoga iza koga će se sakriti, oni žele preko nekoga da dobiju političke bodove - naglasio je Stanković i dodao da je više puta rečeno da je litijum sirovina budućnosti.

Zoran Milosavljević sa Instituta za političke studije istakao je da će se udari na Srbiju samo pojačati.

foto: Kurir televizija

- Ovo je jedna vrsta obojene revolucije, jedna vrsta tihog rata, iza koga stoje strane agenture i interesi multinacionalnih kompanija. Nisu to samo Rokfeleri, Rošildi itd, kada strana agentura deluje, ona deluje preko takvih organizacija koje postoje da bi se novac tu ubacio i palsirao. Vidimo i sami koliko je pokreta zelenih u Srbiji i vidimo koliki je upliv novca u Srbiji. Vidimo ulaz novca u državu, što je znatno veće nego u proteklom periodu. Ovde je neko vrlo dobro procenio momenat kada će se desiti ovo što će se desiti na ulicama - kaže Milosavljević i dodao:

- Većina ljudi je nezadovoljno svojim životom tokom korone. Neko je to veoma pažljivo procenio i rekao sada je trenutak da krenemo u nasilno svrgavanje vlasti. Uglavnom ljudi koji su izašli na ulice su izmanipulisani.

Milosavljević je dodao i da je predsednik odlučan da probleme rudnika rešava sa narodom.

- Predsedik je rešen da zajedno sa narodom reši ovaj problem. Ovo što je urađeno i neaktivnost policije tu je takva demokratičnost pokazana, državni vrh je pokazao takvo strpljenje i nije dozvoljavao bilo šta da se desi - istakao je Milosavljević.

Analitičar Dejan Vuk Stanković istakao je da su protesti upropašćeni izlaskom na konferenciju i zahtevima da se određenim režiserima, koji podržavaju proteste daju sredstva za snimanje filma, i da se menja sastav REM-a, čime je jasno pokazano koja je pozadina ovih demonstracija.

foto: Kurir televizija

- Nigde gde se to ekaspolatiše nemate napad na vazduh. Svuda postoje filteri, nigde nemate napad na životnu sredinu. Samo treba da se obezbedi sve što je potrebno, tj. pozitivni pravni propisi koji bi obavezali investitore da pored toga što će da ekspoatišu rudu i prave profit naprave i fabriku baterija, da mi ne dajemo njima polufabrikat, sumnje su opravdane, a one su i obaveza države da porpiše uslove pod kojima neko može da dođe ovde, eskpoatiše rudu i pravi profit. Dakle, mi moramo da iskoračimo iz te zone sada je vreme da idemo da se podižu prava radnika, da se podiže ekološka svest i porez na profit. Mi jesmo društvo velikih socijalnih razlika. Mi nemamo pozitivnu stopu poreza na profit. Imamo jako niske cene rada u odnosu na cene usluga i zato je ovde veliko socijalno raslojavanje. Manji je procenat ljudi koji imaju mnogo, nego onih koji imaju malo. Jasno je da više ne pravimo fabrike kablova, već pravimo fabrike za industriju i avio industriju. Mi moramo da shvatimo da je glavni korak ka civilizaciji našeg društva kada budemo uložili u obrazovanje i kada budemo pravili ekonomski resurs koji će ovde da pokreće biznis i koji će da izvoze proizvode. Priča o Jadru je priča o našoj ekonomiji - kaže Dejan Vuk Stanković, koji dodaje da postoji ekološki pokret koji bi umeo ovo da artikuliše ovo i medijski i politički na jedan promišljen način, svakako bi on u ovom trenutku ušao u ono što se zove zonom političke relevantnosti.

- Bojim se da su juče upropastili proteste onim izlaskom na konferenciju, gde su kandidovali neke potpuno druge teme, mimo onoga što je bila tema protesta. Kada vi kažete da treba da se menja sastav REM-a, a protestujete zbog ekologije, vama je jasno da od ekologije nema ništa. Vi ste promenili fokus protesta, vi ste prihvatili ono što je predsednik rekao, a to je da žele vlast da preuzmu na ulici - kaže Sanković.

Zoran Milosavljević iz Instituta za političke studije istakao je da su se samim dolaskom Đilasa i Tepićke razotkrili i pokazali ko su ti ljudi i da su samo lični interesi u fokusu.

foto: Kurir televizija

- Njima je rečeno kada da idu, date su im tačne instruiktaže. podeljeni su im i pamfleti. Samo strane angeture i ti pojedinci koji su izašli. Ovde je narod zloupotrebljen, isto kao i petog oktobra, ovo je udar na stabilnost države, koji većinska Srbija ne podržava, niti će, kao što je Glavna reč je o destabilizaciji, sa ovim protestima samo strane slube imaju korist. Jedna Nemačka proizvodi litijum, čak i ljudi koji su učestvovali u tim protestima su vlasnici određenih kompanija. Ovde je sve u cilju destabilizacije Srbije - naglasio je Milosavljević.

Kurir.rs

