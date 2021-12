OTVORIO KARTE! Kristofer Hil: Za SAD je najbolje rešenje za KiM uzajamno priznanje! Amerikanci traže i manji uticaj Rusije i Kine!

Kandidat za novog američkog ambasadora u Srbiji Kristofer Hil pozvao je Beograd da normalizuje odnose sa Prištinom, pa poručio da je uzajamno priznanje najbolji način za napredovanje.

On je najavio i da će SAD uraditi sve ne bi li smanjili uticaj Rusije i Kine u našoj zemlji. Konstatujući da je Srbija ključni faktor za stabilnost i napredak zapadnog Balkana, Hil je rekao da će Amerika, zajedno sa evropskim partnerima, nastaviti da podržava razvoj Srbije kao moderne i prosperitetne evropske države, pa je najavio na čemu će raditi kao ambasador.

foto: Printscreen YT

- Kao ambasador SAD radiću na jačanju ekonomske budućnosti Srbije podsticanjem mera kojima se osnažuje klima za međunarodne investicije, jača struktura, poboljšava energetska raznolikost i bezbednost i gradi otpornost na maligni spoljni uticaj, uključujući onaj iz Rusije i Kine - istakao je. Komentarišući najave budućeg ambasadora, a nekadašnjeg specijalnog izaslanika za Kosovo tokom 1998. i 1999, bivši šef diplomatije SR Jugoslavije Vladislav Jovanović kaže da od njega ne očekuje ništa novo.

- Što bi rekla jedna francuska izreka, što se više menja, sve ostaje isto. Tako je i Hil isti čovek s istom politikom, samo u drugoj preobuci. On je čovek mirnijeg temperamenta, nenasilnog jezika, umesto da ide đonom, poput Ričarda Holbruka, u čijem je timu bio, a koji je poput buldožera, on ide ka istom cilju, ali sporijim putem, ne izazivajući kod drugih preneraženost. Jednostavno, čovek koji postiže isti cilj diplomatskim sredstvima, što bi se reklo, šargarepom, dok se štap ne vidi. Ipak, cilj je da Srbija prizna ono što su oni nezakonito odvojili i da ispuni druga američka očekivanja, poput smanjenja prisustva Kine i Rusije i da pomogne da se pitanje BiH reši na način kako to Amerikanci žele - kazao je Jovanović za Kurir.

foto: Kurir

Inače, Hil je ocenio i da je uz tehničku podršku SAD Srbija napravila značajne korake, naročito u ekonomskom i fiskalnom upravljanju, te rekao da SAD podržavaju napredak koji je Srbija ostvarila u ključnim oblastima, kao što su borba protiv korupcije, poboljšanje vladavine prava i jačanje demokratskih institucija.

- Srbija ima ogroman potencijal, sa obrazovanom i talentovanom radnom snagom. Firme sa sedištem u SAD su tokom poslednjih 20 godina uložile više od četiri milijarde dolara u Srbiju i zapošljavaju oko 20.000 ljudi - naveo je Hil i zaključio da će nastaviti da podržava američke kompanije koje istražuju prilike za ulaganje u Srbiju.

Priština opet đonom Vučić: Neće dati Srbima da izađu na referendum Predsednik Srbije Aleksandar Vučić otkrio je da Priština neće dozvoliti održavanje referenduma 16. januara naredne godine i dodao da nastavka dijaloga nema, kako je naglasio, ni na vidiku. - Imamo sve više problema na KiM. Priština je donela odluku i obavestila nas neformalno da nam neće dozvoliti održavanje referenduma 16. januara. Pokušaćemo da razgovaramo s Briselom da ih ubede da se omogući građanima srpske nacionalnosti da glasaju - kazao je Vučić. Ivana Žigić/ Foto/Source:Printscreen YT