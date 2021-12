DRECUN O SLUČAJU UBISTVA BRAĆE BITIĆI I TAJNOM SVEDOKU: Kristofer Hil da bude fer i prizna da deo odgovornosti SNOSE AMERIKANCI!

Predsednik Skupštinskog odbora za KiM Milovan Drecun osvrnuo se u emisiji Usijanje na Kurir televiziji na izjavu Kristofera Hila da će njegov prioritet biti "sprovođenje potpune istrage o ubistvu braće Bitići".

- Tu se govori o tome da će SAD nastojati tome da umanje maligni uticaj Rusije i Kine, to što je njima maligno, to je nama partnerstvo. Hil je govorio da će raditi na unapređivanju bilateralnih odnosa, izneo je niz pohvala i to sam doživeo kao pozitivno. Što se tiče slučaja braće Bitići, važno je da Hil ne svali svu odgovornost na nas i za nerešavanje slučaja, to je teroristička formacija koja je ratovala protiv nas 99 godine i to je zločin koji treba da se procesuira. Postoji svedok za taj slučaj koji raspolaže važnim informacijama, ako Hil govori da će vršiti pritisak na Vladu, onda treba da bude fer i da prizna da deo odgovornosti snose i SAD a ne samo Beograd. Pa da vidimo onda šta se dešavalo za zaštičenim svedocima, ja imam imena. Onda su Amerikanci pristali pa odustali, taj svedok je dobio pretnje smrću. Hil ne može da prebacuje odgovornost na nas. Ja imam puno materijala o tome. Glavna stvar je da nije glavna odgovornost na Beogradu, već na SAD koje su forsirale tadašnji način rada. Nataša Kandić i dan danas govori o tom svedoku a ne sme, taj svedok dobija pretnje smrću a Amerikanci su obećali zaštitu - rekao je Drecun.

foto: Kurir televizija

Osvrnuo se i na Aljbina Kurtija koji je rekao da neće dozvoliti da se u srpskoj južnoj pokrajini održi referendum 16. januara.

- Kurti se ne ponaša u skladu sa Rezolucijom 1244. i u tom smislu ne dozvoljava da se organizuje izjašnjavanje Srba na predstojećem referendumu. Ali on pokušava da sve što ima veze sa državom Srbijom onemogući na Kosovu. Beograd je preduzeo mere da se ne ometa izjašnjavanje srpskog naroda, kaže Drecun.

Kurir.rs

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Bonus video:

04:23 Milovan Drecun i Bojan Bilbija o Aljbinu Kurtiju