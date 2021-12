DROBNJAK, DA TE ZAMOLIM, UBUDUĆE POVEDI NEKOG KO IMA PAPIR I OLOVKU Vučić: Nisi ti išao u Čačak zbog Pakovraća nego zbog pečenjare

SJENICA - Drobnjak, mogu da te zamolim, ubuduće povedi nekog ko ima papir i olovku... Nemoguće da sve ovo treba moj kabinet da uradi pa te molim preuzmi deo obaveza na sebe... - rekao je predsednik Srbije Aleksandar Vučić prvom čoveku Puteva Srbije Zoranu Drobnjaku pred prepunom salom u Sjenici gde ministri i direktori javnih preduzeća odgovaraju na pitanja meštana.

- Znam ja, nisi ti išao u Čačak zbog Pakovraća i Preljine nego zbog pečenjare kod Brane - rekao je predsednik na šta su se svi u sali nasmejali, a on dodao: Nemam ja ništa protiv, sve je to u redu, treba i to, ali...

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić razgovara danas sa gradjanima Sjenice o planovima i projektima koji su planirani za naredni period.Vučić je ponovio sve što je ranije danas govorio, a to je da će Sjenica dobiti najmoderniju i najskuplju školu, da će u Dom zdravlja biti uloženo šest miliona evra, da će biti izgradjen 51 kilometar auto-puta od Duge Poljane do Požege, da će se uraditi kanalizacija i vodosnabdevanje kao i stabilno snabdevanje strujom, i da će sve biti završeno u naredne četiri godine.

Sa predsednikom Srbije su u Sjenici i direktorka Elektromreže Jelena Matejić, direkotr EPS-a Milorad Grčić, direktor Puteva Srbije Zoran Drobnjak, direktor Srbijagasa Dušan Bajatović, ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ministarka za zaštitu životne sredine Irena Vujović, ministar poljoprivrede Branislav Nedimović i direktor Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima Marko Blagojević, koji pred gradjanima odgovaraju na Vučićeva pitanja o početku ili ceni radova.

ce rekao da je spreman da sa njima razgovara dva ili tri sata, ali su do sada govorili samo opštinski funkcioneri.

