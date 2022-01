LAŽNA DRŽAVA OSTAJE BEZ STRUJE ZA 3 NEDELJE!? DRECUN UPOZORAVA: Kurti zbog rudarenja bitkoina može da pošalje specijalce na sever

Milovan Drecun, predsednik skupštinskog Odbora za Kosovo i Metohiju, navodi da je Priština zabranila rudarenje bitkoina, što može da bude povod za upad jedinica na sever KiM da pretražuju teren.

Drecun je rekao da uoči Božića Srbi na KiM strahuju od mogućih jednostranih akcija Prištine uz upotrebu specijalnih jedinica i nasilja, da su obespravljeni i pretvoreni u građane drugog reda, kao i da nemaju siguran život.

- Strahuju jer Priština ne pokazuje nameru da situaciju menja na bolje, da stvori uslove za povratak proteranih, što ne želi da se posveti dijalogu sa Beogradom, što ne želi da realizuje ono što je dogovoreno, posebno Zajednicu srpskih opština, kao i zbog mnogih razloga. Srbi opravdano strahuju za svoj opstanak i budućnost na KiM - rekao je Drecun za RTS.

Iako nema indikatora koji ukazuju da se priprema veća konkretna akcija specijalnih jedinica, Drecun dodaje da se ne može ni u kom slučaju isključiti mogućnost eskalacije jer su "stvoreni preduslovi".

- Videte da su uveli vanredno stanje na planu energetike i da su stalne restrikcije struje. Albanci to podržavaju jer Kurti stalno ide sa pričom da su sever KiM i Srbija krivi zbog tih nestašica struje i sa pričom o naplati struje vezano za područje severa, što njemu podiže rejting kod Albanaca - izjavio je Drecun.

Lažna država ostaje bez struje za tri nedelje? Za prevazilaženje energetske krize vlasti lažne države Kosova izdvojile su 20 miliona evra. Ljiron Gjocaj, iz Instituta za razvojnu politiku, rekao je da je na KiM poslednjih nedelja primećena energetska kriza koja već nekoliko meseci zahvata Evropu, a zbog rasta cena gasa i pandemije, prenosi KosSev. Prema njegovim rečima za 20 miliona evra - koliko iznose subvencije za uvoz električne energije - struja je obezbeđena za ne duže od tri nedelje. - Suma nije dovoljna za prevazilaženje energetske krize. Količina struje je dovoljna samo na nedeljnom nivou, dve - tri nedelje, ne više. Znajući povećanu potražnju za električnom energijom tokom zimskih meseci, a posebno ove godine gde je potražnja oborila rekorde, jer se tokom zime ti zahtevi povećavaju, možemo reći da sredstva nisu dovoljna - rekao je Gjocaj.

Ističe da smo ušli u period stalne opasnosti od mogućih novih akcije Prištine, uz upotrebu specijalnih jedinica.

- Zabranili su "rudarenje" bitkoina. Već dugo govorimo da je u dva sela velika potrošnja struje, Vinarce i Suvi Do, gde Albanci tajno troše struju zbog tog rudarenja bitkoina. Sada su zabranili rudarenje, a to može da im bude povod da upadnu sa specijalnim jedinicima i da pretražuju teren da vide ko to se dalje bavi rudarenjem i koristi velike količine struje - upozorava Drecun.

Ističe da KFOR jedino može da spreči upad specijalnih jedinica na sever.

- Dobro je što je komandant KFOR-a mađarski general i što su u pripravnosti pripadnici mađarskog kontigenta KFOR-a u narednih šest meseci. Mislim da će imati dovoljno razumevanja - rekao je Drecun.

(Kurir.rs/RTS)