MOMIROVIĆ U ŠOKU: Prvorazredni je skandal ako je tačno da iz Vlade Srbije cure informacije! Objasnio i protokol kod OZNAKE TAJNO

BEOGRAD - Ministar Tomislav Momirović izjavio je danas da se svi osetljivi podaci, koji imaju više oznaka tajnosti, u Vladi Srbije dobijaju isključivo na papiru i ne iznose se iz nje, a da u suprotnom postoje "oštre kazne", komentarišući navode da je ministarka Zorana Mihajlović, navodno, stranim ambasadama "dostavljala podatke o elektro-energetskom sistemu".

"Ako je to zaista iskreno, teško mi je da bilo šta kažem zato što su to jako ozbiljne optužbe, to je skandal i to svakako treba biti ispitano", kazao je ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Momirović za televiziju Pink.

Naglasio je da to "nije toliko teško ispitati", ali da, ukoliko se ispostavi da je tačno, predstavlja "prvorazredni skandal".

"Nema sumnje da neke stvari jesu indikativne, ali nije na meni i bilo bi neodgovorno kada bih ja iznosio više o tome, a nemam, da budem iskren, do kraja zaokruženu informaciju", rekao je Momirović.

Bivši v.d. direktora Elektroprivrede Srbije Milorad Grčić izjavio je nakon što je podneo ostavku na tu funkciju, da ministarka rudarstva i energetike

"Radeći za svoje mentore iz zapadnih ambasada i svoje poslovne partnere, ne uništava samo jedno od najvažnijih ministarstava, ona potpuno razgradjuje naš celokupni elektroenergetski potencijal i uništava taj sektor".

Kurir.rs/Beta/TV Pink