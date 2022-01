MINISTAR VULIN GOST JUTARNJEG PROGRAMA: Samo jedno je sigurno u slučaju nestalog Mateja DOĆI ĆEMO DO ISTINE

Ministar unutrašnjih poslova i predsednik Pokreta socijalista Aleksandar Vulin u jutarnjem programu Kurir televizije govori o svim najaktuelnijim temama koje potresaju Srbiju.

Ministar Vulin se na početku osvrnuo na povlačenje predsednika Srbije Aleksandra Vučića sa čela stranke SNS-a.

O Crnoj Gori

- Nadam se da će se situacija u Crnoj Gori smiriti i da će se poštovati srpska prava. Nama odgpovara ekonomski jaka i stabilna Crna Gora, jer je ona naš važan partner. Jedino kome je stalo do mira na Balkanu je predsedniku Aleksandru Vučiću. Crna Gora ne treba da se boji Srbije - ističe ministar unutrašnjih poslova.

To što je sin najbližeg saradnika Dragana Đilasa napravio prekršaj nije ni malo relevantno za policajce. Mi ne napadamo zbog toga opoziciju

- I u politici i u životu se razlikuju ljudi po tome što poštuju različite vrednosti. To što se desilo sa sinom najbližeg saradnika Dragana Đilasa biće zakonski sankcionisano. To što je u pitanju sin najbližeg saradnika Dragana Đilasa nije relevantno za nas. Mi to nismo ni znali. Da se sin Aleksandra Vučića samo nepropisno parkirao, a ne napravio takav prekršaj, vi biste odmah imali ljude ispred skupštine, koji bi zahtevali smenu predsednika Vučića - ističe ministar unutrašnjih poslova.

Lakše mi je bilo kada smo pronašli kuću u Ritopeku, nego kada smo otkrili policajce koje su prodavali informacije kriminalcima

- Nije završena era prljavih policajaca. Dokle god imate kriminalce i dokle god je u pitanju velika suma novca. Jedan od najtežih dana je bilo kada smo otkrili šta Stolić radi. Kada u svom timu, među svojim ljudima nađete nekoga ko prodaje informacije o svojim kolegama, zbog kojih se gube glave, to je poražavajuće. Lakše mi je bilo kada smo pronašli kuću u Ritopeku i hapšenje 4. februara nego izdaja u sopstvenim redovima. Ja sam izdao jednu depešu da svako ko ima bilo kakav kontak sa kriminalcima unutar policije, dužan je da to prijavi. Na to morate da podsetite.Istraga ide u raznim pravcima, siguran sam da će biti rasvetljeno još krivičnih dela. Da li je sedam ili jedanaest ubistava, to je dooživotna robija - ističe ministar Vulin.

Otkrivena laboratorija droge

- Nije to bila samo količina. Prošla godina je bila rekordna, važno je kada nađete laboratoriju. Pronađena je vrlo zanimljiva oprema, napredna laboratorija, uhapšeno je sedam zločinaca. Za mene je uvek najveći uspeh kada nađete laboratoriju, jer smo tako prekinuli proizvoidnju i presekli lanac - kaže ministar Vulin.

Isključujem bilo kakvu vrstu sukoba i nasilja nad Matejom Perišom

- Mi dajemo sve od sebe da to rešimo, a kada se pojavi nešto što je interesantno javnosti, mi imamo i dobronamerne i zlonamerne ljude, koji se javljaju po tom slučaju. Mi proveravamo svaku dojavu. Nedavno su nam javili da nestali mladić kupuje hleb na Vračaru. Kada smo proverili, shvatili smo da je u pitanju komšija. Ja moram da iskažem jedno veliko ljudsko poštovanje ocu Mateja Periša. Bilo je pokušaja da se ovo predstavi kao nacionalni sukob. Ovo je bezbedan grad, ovde vas niko nikada neće napasti zbog nacionalosti - kaže ministar i naglašava da isključuje svaku mogućnost vršenja nasilja nad nestalim Splićaninom.

- Siguran sam da nasilja nije bilo ni u klubu, ni van njega. To su posvedočili i Matejevi prijatelji i gosti i klubu i osoblje - ističe ministar Vulin.

Protesti pokušaj obojene revolucije

- Kad Rokfeler da novac, očekuje da se dnevnica opravda. Nije Aleksandar Vučić doveo Rio Tinto, doveo ih je žuti ološ, koji sada protestuje protiv njih. Nije smeo Aleksandar Vučić da nosi ceo problem Rio Tinta. Zašto resorni ministar nije išao u Donje Nedeljice i razgovara sa tim narodom. To bi isto bilo kao kada bi predsednik išao sa mnom da hapsi Veljka Belivuka. On je na sebe preuzeo su mržnju, sve probleme. Te odluke su trebale biti ranije, a ne da se okupi šaka siledžija da nas zaskače sa puta. Evo, nema Rio Tinta, šta sada hoće? Došao je ovaj slučaj i oni su odjednom sada važni. Protesti su pokušaj obojene revolucije, ovo je pokušaj da se izazovu neredi na ulicama - kaže ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin, koji je istakao da su vođe protesta jedino želeli da vide kako milicija bije narod.

- Ne želimo krvave glave na ulicama Beograda - kaže Vulin.

Milo Đukanović i Zvicer sklopili dogovor da izvrše atentat na predsednika Vučića

- O tome ćemo pričati kad dođe vreme - istakao je ministar Vulin.

Povlačenje predsednika Vučića sa čela Sprske napredne stranke predstavlja destabilizaciju Srbije

- Aleksandar Vučić koji je formulisao politiku SNS-a, njegovim povlačenjem značilo bi i promena vođenja te politike. Jedan od presudnih razloga što je nama bolje, je što je on postigao stabilnost sigurnos SNS-a uvereni da će politika SNS-a biti stabilna. Alekandar Vučić nema adekvatnog zamenika na čelu stranke, on uspeva da drži i levicu i desnicu. Ako predsednik Vučić ne bude kandidat za predsednika, to će biti istorijski presedan - istakao je ministar Vulin.

