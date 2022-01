FAJNENŠEL TAJMS POTVRDIO PISANJE KURIRA: Telekom odneo odlučujuću pobedu nad Šolakovom Junajted grzupom

U analizi pozadine kupovine kluba Sautempton od strane kontroverznog srpskog milijardera Dragana Šolaka, ugledni britanski Fajnenšel tajms potvrdio je da je pobedom u trci za prava prenosa Premijer lige Telekom Srbija odneo stratešku pobedu na Junajted grupom. Prema pisanju ovog lista, ali i priznanju samog Šolaka, ta pobeda će Telekomu obezbediti značajan rast broja korisnika što će se odraziti i na rast prihoda i profita srpskog nacionalnog telekomunikacionog operatera.

Istovremeno, Šolak je u izjavi za britanski list potvrdio pisanje našeg lista da će vlasništvom u klubu steći pavo da učestvuje na sastancima menadžmenta Premijer lige, tvrdeći da to pravo neće zloupotrebiti. On je potvrdio da je ponuda Junajted grupe u prvom krugu nadmetanja za prava prenosa Premijer lige iznosila 35 miliona evra, za koju kaže da ju je “potpisao plačući” (iako on lično uopšte ne potpisuje ponude kompanije), tvrdeći da je Telekom ponudio nerealno visoku cenu. Šolak je, međutim, vešto prećutao koliko je iznosila konačna ponuda njegove kompanije u završnom krugu nadmetanja, za koju izvor našeg lista iz Junajted grupe tvrdi da je iznosila 95 miliona evra po sezoni, odnosno samo 5 miliona manje od one koju je dao Telekom.

Telekom ponudio konkurentnu cenu koja će mu doneti profit

Analizirajući opravdanost cene koju je ponudio Telekom, britanski list je zaključio da fudbal predstavlja jednu od ključnih preferenci na osnovu kojih potrošači na Balkanu biraju kablovskog operatera.

„Fudbal je veoma privlačan za mnoge da pređu na Telekom Srbija. Od sledeće godine, Telekom će imati praktično 100 odsto fudbala i drugih sportova. Oni će moći da preuzmu značajan broj pretplatnika sa mreže Junajted grupe“, rekao je Šolak za britanski list optužujući da iza uspeha Telekoma kriju namere vlasti u Srbiji da kontrolišu sve medije.

Uprkos tim tvrdnjama, izvor Fajnenšel tajmsa iz Premijer lige potvrdio je da je Telekom Srbija pobedio u konkurentnom procesu i da je vrednost nekih ugovora o pravima značajno skočila poslednjih godina. Kao primer naveden je slučaj vrednosti prava prenosa u SAD koja je skoro utrostručena tokom poslednjih šest godina i sada iznosi 2,7 milijardi dolara.

Izvor iz UG: Šolak nudio 95 miliona evra po sezoni

Da podsetimo, nakon što je potvrđeno da je srpski Telekom pobedio u utakmici za prava prenosa najpopularnije fudbalske lige u svetu, mediji u vlasništvu Junajted grupe (N1, Nova S, Danas) danima su napadali nacionalnog operatera zbog nepotvrđenog iznosa od 600 miliona evra koji je Telekom navodno izdvojio za šestogodišnji prenos Premijer lige. U pokušajima da dovedu u pitanje opravdanost poslovnih poteza Telekoma a javnost u zabludu kako ta kompanija rasipa novac poreskih obveznika, ovi mediji su tvrdili kako prava za najatraktivnije fudbalsko takmičenje koštaju čak 10 puta manje, što je sada demantovao i sam Šolak.

Kako je Kurir objavio na osnovu informacijama dobijenih od izvora iz Junajted grupe, ova kompanija je izgubila u nadmetanju za prenose Premijer lige za oko 30 miliona evra, što znači da su Junajted grupa i njeni partneri za šest godina emitovanja ovih utakmica ponudili između 560 i 580 miliona evra, odnosno samo pet do šest odsto manje.

"Ponuda SBB, odnosno Junajted grupe bila je za oko 5 miliona evra manja od ponude Telekoma Srbija na godišnjem nivou. Mi smo u prvom krugu ponudili 35 miliona, a u drugom oko 95 miliona evra po sezoni, za šta su naši direktori mislili da je više nego dovoljno. Ispostavilo se da nije i da smo izgubili za oko 30 miliona evra u ukupnom iznosu. Naša ponuda za šest godina bila je između 560 i 580 miliona evra", istakao je izvor Kurira iz Junajted grupe.

Saopštenjem se tada oglasila i sama Junajted grupa tvrdeći da je za ovaj posao ponudila 35 miliona evra godišnje stidljivo navodeći da je to bila ponuda u prvom krugu nadmetanja sa Telekomom. Međutim, iz Šolakove kompanije i tada su perfidno prećutali koliko su ponudili u drugom krugu ostavljajući prostor za širenje neistina i napade na Telekom koji ih je pobedio u tržišnoj utakmici.

Kurir neće odustati od istine Iako Dragan Šolak nastavlja da obmanjuje javnost i prećutkuje koliko je iznosila ponuda Junajted grupe u drugom krugu nadmetanja sa Telekomom za prava prenosa Premijer lige, naš list će nastaviti da insistira na utvrđivanju istine. Uvereni smo da će se sve lako proveriti jednog dana kada nadležni iz Premijer lige budu želeli da obelodane istinu. Da li se možda i u tome i krije razlog zbog koga je Šolaku toliko stalo da prisustvuje sastancima menadžmenta vodeće engleske lige, pokazaće vreme.

(Kurir.rs)